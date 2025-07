Kitört egy vulkán Japánban – közeleg a „megakatasztrófa”, amit a japán Baba Vanga jósolt? 

Japánban újra tombol a természet: kitört a hírhedt Shinmoedake vulkán, miközben a térséget földrengés is sújtotta, és egy régi jóslat szerint vészesen közeledik egy „megakatasztrófa” dátuma.

Tényleg bejött Baba Vanga jóslata?

Illusztráció: unsplash

A hatalmas kitörés július 3-án, helyi idő szerint délután 14:01-kor történt a Kyushu szigetén található Shinmoedake hegyen, amely a Kirishima vulkáni lánc része. A robbanás hatalmas hamufelhőt lövellt az égbe, és a japán meteorológiai hivatal szerint az elmúlt évek egyik legerősebb vulkánkitörése zajlott le. A hatóságok most attól tartanak, hogy a közel két kilométeres körzetben lehulló vulkáni kőzetek és piroklasztikus áramlatok is veszélyt jelenthetnek, ezért felszólították a környék lakóit, hogy maradjanak otthon. A kitörés nem sokkal azután történt, hogy egy 5,5-ös erősségű földrengést is észleltek Tokara szigetlánca közelében, tovább fokozva a feszültséget.

A figyelem középpontjába került egy jóslat is, amelyet a mangarajongók jól ismernek: Ryo Tatsuki, egy japán művész, akit sokan a bolgár jósnőhöz, Baba Vangához hasonlítanak, már 1999-ben megjósolta, hogy 2025. június 5-én katasztrófa sújtja majd Japánt. A „The Future I Saw” (A jövő, amit láttam) című könyve alapján a dátum gyorsan virálissá vált a közösségi médiában, és jelentős visszaesés következett be a Japánba szóló repülőjegyek foglalásaiban. Bár maga a szerző is óva intett attól, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítsanak a jóslatoknak, a pánik így is eluralkodott.

A kitörés előtt már emelkedett volt a vulkáni készültség szintje: a japán meteorológiai hivatal már június 27-én hármas szintű riasztást adott ki, miután megnövekedett gázkibocsátást és felszín alatti duzzadást észleltek. Shimizu Hiroshi, a vulkánkutató bizottság vezetője szerint bár nem észleltek friss magma jelenlétét, annak megjelenése továbbra sem zárható ki, írja a Daily Mail.

Ez a mostani kitörés nem tartalmaz új magmát, de a lehetőség fennáll. Szoros megfigyelés szükséges

– mondta.