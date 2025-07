Nincs náluk szebb vőlegény és menyasszony: így tündökölt hófehérben Mikes Anna és Krausz Gábor a görög tengerparton

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata a Dancing with the Stars című műsorban bontakozott ki, ahol együtt táncoltak és végül megnyerték a versenyt 2023-ban. A közös munka során szövődő vonzalom nyilvánvalóvá vált, és a műsor végeztével hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat. A pár azóta is elválaszthatatlan, és a nyilvánosság előtt is nyíltan felvállalják szerelmüket. Kapcsolatuk tovább erősödött az Ázsia Expressz című reality műsorban, ahol együtt versenyeztek, és a nehézségek ellenére is összetartottak, megerősítve egymás iránti érzéseiket.

Krausz Gábor 2025. január elején, egy Maldív-szigeteki nyaralás során kérte meg Mikes Anna kezét. A lánykérésre Gábor már hónapok óta készült, egészen Anna születésnapjáig (2024 nyarára) visszamenőleg tervezgette. Mikes Anna bevallása szerint egyáltalán nem számított a lánykérésre, Gábornak sikerült teljesen meglepnie őt. Boldogan mondott igent, és mindketten a közösségi média felületeiken is megosztották az örömhírt rajongóikkal.

Már menyasszonyként és vőlegényként nyaralnak

Menyssszonyként és vőlegényként nyaral az álompár

Anna gőzerővel szervezi az esküvőt, mindazonáltal jut idő a szórakozásra is. Most éppen Görögországban vannak tánctáborban, és Krausz Gábor is elkísérte őt. Anna és Gábor egy tüneményes fotót posztoltak a tengerpartról, a menyasszony és a vőlegény pedig boldogabb már nem is lehetne!