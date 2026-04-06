Kincset érő árnyékszékek – Középkori budik alján hever az igazság a múltunkról

A középkori wc-k, vagyis az árnyékszékek és az azokhoz kapcsolódó emésztőgödrök megjelenése a városok lakosságának növekedése miatt vált elkerülhetetlenné, így ezek a bélelt falú mélyedések a háztartások szerves részévé váltak. Ezeket a réseket rendszerint fával vagy kővel rakták ki, és bár időnként ürítették őket, az aljukon felhalmozódó sűrű, nedves közeg különleges konzerváló hatással bírt.

Egy középkori wc, pontosabban a korabeli árnyékszék alatt kialakított emésztőgödör ma izgalmas leleteket tartogathat a régészek számára.

Fotó: nevio / shutterstock

Időkapszulaként működnek: a légmentesen záró, nedves közeg épségben megőrizte a véletlenül belepottyantott tárgyakat az utókornak.

Globális kereskedelem nyomai: egy angol pottyantósból előkerült, IX. századi spanyolországi ezüstpénz bizonyítja a távolsági kereskedelmet.

egy angol pottyantósból előkerült, IX. századi spanyolországi ezüstpénz bizonyítja a távolsági kereskedelmet. Sokkoló egészségügyi leletek: a megkövült ürülékvizsgálatok súlyos bélférgességről és kényszerű, hús alapú diétáról árulkodnak.

Milyen kincseket rejthet egy középkori wc?

Ami egyszer beleesett a sárba, az szinte légmentesen elzárva, eredeti állapotában maradt meg az utókornak. Mivel ezeket a helyiségeket a társadalom minden rétege használta, a leletek nem egy szűk elit, hanem az átlagember mindennapjait reprezentálják. A régészek számára ez a közeg valóságos időkapszula, ahol a véletlenül beleejtett tárgyak és a biológiai maradványok egyaránt fontos válaszokat adnak.

A cordóbai ezüst esete

A IX. századi Southampton, akkori nevén Hamwic, az angolszász Anglia egyik legfontosabb kereskedelmi központja volt. A kikötőváros élénk kapcsolatot ápolt Skandináviával és az európai kontinenssel, ám egy konkrét lelet még ennél is távolabbi szálakra mutatott rá. Az egyik helyi emésztőgödör feltárásakor egy olyan ezüstpénz került elő, amelyet a Cordóbai Kalifátus területén, a mai Spanyolország déli részén vertek. Ez az iszlám állam a korszak egyik legfejlettebb gazdasági és kulturális hatalma volt, valutája, a dirham pedig Európa-szerte elismert fizetőeszköznek számított.

A városokban a latrinák gyakran egy külön épített, a háztól elkülönített pöcegödör fölé épült bódék voltak.

Fotó: Dmitri T / shutterstock

A lelet rávilágít a középkori gazdaság globális jellegére. Az ezüstpénz hosszú utat tett meg a mediterrán világtól az angol partokig, kereskedők kezén és piacokon át vándorolva, míg végül tulajdonosa véletlenül bele nem ejtette a pottyantósba. A birtokosa valószínűleg nem érezte elég erősnek a motivációt, hogy a visszataszító körülmények ellenére lemásszon a nemesfémért, így a pénzérme évszázadokra a földben maradt, hogy ma bizonyítékként szolgáljon a vallási és politikai határokon átívelő kereskedelemre.