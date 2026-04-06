Egy tinédzsernek olyan „szuperereje” van, hogy életének bármely napját újraélheti

Még a tudósokat is megdöbbentette az a tinédzser, aki olyan memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy hasonlóan az időutazáshoz újraélje a napjait.

Ritka memóriával rendelkezik a tinédzser Fotó: Chumash Maxim / Forrás: Freepik.com

A 17 éves lány, akit a tudományos esettanulmányban csak „TL” - ként említenek, mentálisan „vissza tud utazni az időben”, hogy átélje élete bármelyik napját.

A Popular Mechanics beszámolója szerint még ennél is figyelemreméltóbb képességet mutatott: képes előre látni a lehetséges jövőket, mintha egy filmelőzetest nézne. A Université Paris Cité kutatói szerint a lány hiperthiméziában szenved, más néven rendkívül kiváló önéletrajzi memóriában (HSAM) – ez egy rendkívül ritka állapot, amelyben az életesemények nem halványulnak el az idő múlásával. Ehelyett élesek, érzelmekkel telítettek és azonnal elérhetők maradnak, mintha egy személyes sorozatgyűjteményről lenne szó, amelyet bármikor végig lehet nézni.

Belső memóriáját a lány úgy írja le, mint egy ragyogóan fehér szobát, amely tele van rendezett irattároló szekrényekkel, ahol emlékei témák szerint vannak rendszerezve – családi pillanatok, nyaralások, sőt, van egy külön fiók a fényképek és dokumentumok számára is. Amikor egy-egy eseményt felidéz, saját szemével élheti át újra, vagy kihúzhatja a képet, hogy kívülről nézze magát, és az érzések ugyanolyan erősek, mint az első alkalommal.

A tudósok szerint hihetetlen emlékezete szigorúan önéletrajzi jellegű – inkább az életből merít, mint hideg, kemény tényekből. A mindennapi tudás abban él, amit ő homályosabb, funkcionálisabb „fekete memóriának” nevez, de személyes múltja HD-minőségű. A kutatók szerint jövőbeni meglátásai, csak lehetőségek nem pedig jóslatok. A lányt olyan esetnek tartják, amely tökéletesen bemutatja a jövő és a múlt közötti mentális „időutazást” úgy vélik, hogy ez új távlatokat nyithat a memória, a képzelet és az identitás összefonódásának megértéséhez.

Ez az első olyan megfigyelés a hiperthiméziáról, amely teljes körűen értékeli a mentális időutazás képességeit különböző időbeli távolságokban, magában foglalva az egyén azon képességét, hogy személyes eseményeket idézzen fel a személyes múltból, valamint előre lássa a jövőbeli személyes eseményeket

- idézi a Mirror Valentina La Corte neurológust.