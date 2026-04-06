Anyukája elárulta, ezt csinálta Orbán Viktor gyerekként húsvétkor

Miután elintézte kormányfői feladatait Orbán Viktor egyenesen az unokáiért autózott, hogy együtt lepjék meg az édesanyját. Orbán Viktor anyukája egy édes videóban avatott be mindenkit, hogy milyen is volt gyermekként a miniszterelnök. Sőt azt is megsúgta, mit csinált mindig húsvétkor fiatalon.

„Hát akkor ők mentek a kis szatyorral, ügye falunk az olyan. Mennek a gyerekek és akkor, a kiskosárkával vagy tarisznyával és a szomszédokat végigjárták, az egész falut, csapatosan a gyerekek. Négy-öt kisgyerek. És akkor hozták a piros tojást. Mindig tele volt az egész szatyruk tojással. És akkor virágot. Meg idetűzték nekik a jácintot a kis ruhájukra. Nagyon takarosak voltak. És akkor utána meg mindig a festett tojásból rakott krumplit főztünk”

- mesélte régi szokásukat Orbán Viktor édesanyja.