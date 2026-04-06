BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Anyukája elárulta, ezt csinálta Orbán Viktor gyerekként húsvétkor

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 19:46 / FRISSÍTÉS: 2026. április 06. 19:47
Édes videón Orbán Viktor édesanyja.
Bors
A szerző cikkei

Miután elintézte kormányfői feladatait Orbán Viktor egyenesen az unokáiért autózott, hogy együtt lepjék meg az édesanyját. Orbán Viktor anyukája egy édes videóban avatott be mindenkit, hogy milyen is volt gyermekként a miniszterelnök. Sőt azt is megsúgta, mit csinált mindig húsvétkor fiatalon. 

„Hát akkor ők mentek a kis szatyorral, ügye falunk az olyan. Mennek a gyerekek és akkor, a kiskosárkával vagy tarisznyával és a szomszédokat végigjárták, az egész falut, csapatosan a gyerekek. Négy-öt kisgyerek. És akkor hozták a piros tojást. Mindig tele volt az egész szatyruk tojással. És akkor virágot. Meg idetűzték nekik a jácintot a kis ruhájukra. Nagyon takarosak voltak. És akkor utána meg mindig a festett tojásból rakott krumplit főztünk”

- mesélte régi szokásukat Orbán Viktor édesanyja. 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
