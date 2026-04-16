Először ad otthont pergető vb-nek Magyarország - Bosánszky Péter szövetségi kapitány: A hazai pálya a műcsalis szakágakban inkább hátrány, mint előny

Remek pergetőhorgászai vannak Magyarországnak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Év csapata a tavalyi évben világbajnok Street Fishing válogatott lett, ráadásul idén Magyarország ad otthont a csónakos pergető világbajnokságnak, ahol hazánk esélyesként száll harcba. A nemzeti csapat jelenleg a második a világranglistán, míg a párosok között a Deák Ferenc–Hipszki Róbert-duó az első helyet foglalja el.
Mindkét szakág szövetségi kapitánya Bosánszky Péter, aki örült annak, hogy óriási sikert ér el a Street Fishing válogatottal, ráadásul azzal is beírta magát a történelembe, hogy az első alkalommal meghirdetett Év csapata díjat is ez a válogatott érdemelte ki.
– Ez egy olyan elismerés, amit talán a legnehezebb megszerezni, hiszen nem elég hozzá „csak” a nemzetközi siker, hanem azon belül is kiemelkedőnek kell lenni – mondta a Borsnak Bosánszky Péter, aki hozzátette: tudta, hogy a Street Fishing válogatott lesz az Év csapata, így különösen nehéz volt megállnia, hogy ne mondja el idejekorán az örömhírt a srácoknak.
A sikerek ellenére nem dőlhet hátra a szövetségi kapitány, ugyanis október 15–17. között kerül sor az év talán legfontosabb hazai horgászversenyére, a csónakos pergető világbajnokságra, melynek a Tisza-tó ad otthont.
– Tudjuk, hogy itt kötelező a jó teljesítmény.
Azt viszont látni kell, hogy a hazai pálya a műcsalis szakágakban inkább hátrány, mint előny. Ez lesz a 17. ilyen világbajnokság, és mindössze egyszer sikerült hazai csapatnak nyernie. De mi azon leszünk, hogy megtörjük ezt a rossz sorozatot
– tette hozzá Bosánszky Péter, aki arról is szót ejtett, mennyire ismeri a csapat a Tisza-tavat. – Nagyon, és pont ez a dolog nehézsége is. Túl sok információt kell elrendezni a fejekben. Az biztos, hogy sokat fogunk ott edzeni, ez több hetet jelent, és abban is biztos vagyok, hogy rengeteg ember fogja segíteni a válogatott munkáját a tó feltérképezésében. Ettől függetlenül nem lesz egyszerű dolgunk.
A hazai pálya nyomást is rakhat a csapatra, hiszen már említettük, hogy a válogatott a második, a páros pedig az első a világranglistán.
Úgy gondolom, mentálisan erősek vagyunk. Komoly nemzetközi rutinnal rendelkeznek a versenyzők, biztos vagyok benne, hogy a nyomással nem lesz gond. Az egyetlen újdonság tényleg a hazai pálya. Ilyen jellegű tapasztalatunk nincs. A műcsalis szakág világbajnokságának először ad otthont Magyarország. Ettől függetlenül úgy gondolom, a hazai közönség csak támogatni tudja a csapatot
– zárta gondolatait Bosánszky Péter.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.