Először ad otthont pergető vb-nek Magyarország - Bosánszky Péter szövetségi kapitány: A hazai pálya a műcsalis szakágakban inkább hátrány, mint előny

Remek pergetőhorgászai vannak Magyarországnak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Év csapata a tavalyi évben világbajnok Street Fishing válogatott lett, ráadásul idén Magyarország ad otthont a csónakos pergető világbajnokságnak, ahol hazánk esélyesként száll harcba. A nemzeti csapat jelenleg a második a világranglistán, míg a párosok között a Deák Ferenc–Hipszki Róbert-duó az első helyet foglalja el.

Történelmi siker

Mindkét szakág szövetségi kapitánya Bosánszky Péter, aki örült annak, hogy óriási sikert ér el a Street Fishing válogatottal, ráadásul azzal is beírta magát a történelembe, hogy az első alkalommal meghirdetett Év csapata díjat is ez a válogatott érdemelte ki.

A Bosánszky Péter (balra) vezette Street Fishing válogatott lett az Év csapata / Fotó: Bors

– Ez egy olyan elismerés, amit talán a legnehezebb megszerezni, hiszen nem elég hozzá „csak” a nemzetközi siker, hanem azon belül is kiemelkedőnek kell lenni – mondta a Borsnak Bosánszky Péter, aki hozzátette: tudta, hogy a Street Fishing válogatott lesz az Év csapata, így különösen nehéz volt megállnia, hogy ne mondja el idejekorán az örömhírt a srácoknak.

Megtörnék

A sikerek ellenére nem dőlhet hátra a szövetségi kapitány, ugyanis október 15–17. között kerül sor az év talán legfontosabb hazai horgászversenyére, a csónakos pergető világbajnokságra, melynek a Tisza-tó ad otthont.

A világbajnok Hipszki Róbert–Deák Ferenc-páros a világranglista első helyét foglalja el / Fotó: MOHOSZ

– Tudjuk, hogy itt kötelező a jó teljesítmény.

Azt viszont látni kell, hogy a hazai pálya a műcsalis szak­ágakban inkább hátrány, mint előny. Ez lesz a 17. ilyen világbajnokság, és mindössze egyszer sikerült hazai csapatnak nyernie. De mi azon leszünk, hogy megtörjük ezt a rossz sorozatot

– tette hozzá Bosánszky Péter, aki arról is szót ejtett, mennyire ismeri a csapat a Tisza-tavat. – Nagyon, és pont ez a dolog nehézsége is. Túl sok információt kell elrendezni a fejekben. Az biztos, hogy sokat fogunk ott edzeni, ez több hetet jelent, és abban is biztos vagyok, hogy rengeteg ember fogja segíteni a válogatott munkáját a tó feltérképezésében. Ettől függetlenül nem lesz egyszerű dolgunk.

Először ad otthont

A hazai pálya nyomást is rakhat a csapatra, hiszen már említettük, hogy a válogatott a második, a páros pedig az első a világranglistán.