Még belegondolni is hihetetlen, de a kínai Lin Shemu 1902. június 18-án látta meg a napvilágot Fujian tartományban, ahol élete nagy részét is töltötte. A hölgy átélt két világháborút, két világjárványt, számtalan válságot, és 10 éves volt mindössze, amikor a Titanic elsüllyedt. Amikor született, még Theodore Roosevelt volt Amerika elnöke, és még létezett az Osztrák-Magyar Monarchia 16 éven keresztül. A hölgy február 4-én hunyta le két szemét, családja körében, békésen hunyt el.

Több mint 122 évig élt egy kínai hölgy, a jó étvágy és a humorérzék is hozzásegítette őt a rekord évek eléréséhez /Fotó: Pexels/Illusztráció

Linnek három fia és négy lánya született néhai férjétől, és a legfiatalabb gyermeke is már 77 éves, úgyhogy elmondhatjuk, hogy az extrém életkort megélés szinte hagyomány a családjukban. A gyászoló férfi arról beszélt a Daily Starnak, hogy Linnek a személyigazolványában is hivatalosan jelezve van, hogy 1902-ben született, azonban sosem akartak jelentkezni a Guinness-rekordok könyvébe, mert nem vágytak a hírnévre az anyukájával. Így a rekordok könyve szerint nem Lin a leghosszabb ideig élt nő a földön, ugyanis egy francia hölgy, Jeanne Calment dokumentumokkal, születési anyakönyvi kivonattal és a Guinness-vizsgálók eredményeivel is alátudja támasztani, hogy 122 évig és 164 napig élt, ezzel ő a hivatalos rekorder. Pedig ha a Lin család jelentkezett volna a Guinness-bizottságához, akkor ő vált volna a befutóvá, ugyanis 33 nappal túlélte sorstársát. Ezzel viszont már kettőre nőtt a hivatalosan is 120 évet megélő emberek száma, és a tudósok szerint ez egyre több embernek sikerülhet.

Lin fia szerint az édesanyja négy dolognak köszönheti a hosszú és betegségmentes életét:

A genetikánknak, és annak, hogy bármikor tudott enni, inni és aludni. Bármikor. Ennek köszönhetően egész életében képes volt magáról gondoskodni, és semmilyen ismert betegségben nem szenvedett azt leszámítva, hogy idős korára elveszítette a látását, és az utolsó éveiben már nem tudott lábra állni. A jó hallása és a legyőzhetetlen étvágya azonban egész életében elkísérte. A jó humoráról nem is beszélve. Mindig elégedett és vicces nő volt az édesanyám, sosem láttam senkivel veszekedni

- zárta sorait az elhunyt hölgy legkisebb fia a lapnak.