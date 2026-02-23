Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Uri Geller kitálalt: Az UFO-k határidőt szabtak az emberiségnek

ufó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 19:30
űrlényidegen
Az előadóművész mindent elmondott, amit csak tudott az idegenekről.
B. V.
A szerző cikkei

Meglepő kijelentést tett Uri Geller. A 79 éves mentalista, kanálhajlító ugyanis közölte, ufók léteznek és az embereket ehhez a gondolathoz szép lassan idomítják hozzá azért, hogy felkészítsenek minket rájuk. Mindezt pedig az után jelentette ki, hogy Donald Trump nemrég megígérte, nyilvánosságra hozza majd az Egyesült Államok X-aktáit. Ennek érdekében pedig a hírek szerint utasítani fogja többek között a védelmi minisztériumot is arra, hogy kezdjék meg az összes ufókkal kapcsolatos dokumentum azonosítását és nyilvánosságra hozatalát. 

Uri Geller tudja, léteznek ufók
Uri Geller tudja, léteznek ufók. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az amerikai elnök azok után állt ezzel a publikum elé, hogy egykori elődje, Barack Obama egy podcast vendégeként a minap arról vallott, az idegenek bizony léteznek:

Valósak, bár én nem láttak őket. És az biztos, hogy nem az 51-es körzetben tartják őket

 - nyilatkozta Obama. 

 

Uri Geller kitálalt: ezért nem árul el mindent egyszerre a kormány az ufókról 

Két elnök. Két nyilvános elismerés. Ez nem véletlen. Ahogy már korábban is mondtam, ez egy nagyon hosszú, lassú és tudatos terv része. Évtizedeken át titkolták a világ kormányai az igazságot az ufókról, az azonosítatlan jelenségekről, a nem emberi intelligenciáról. Ezt első kézből tudom. Lassan akarják felkészíteni a közvéleményt. Ezt pedig, tudatalatt már régóta csinálják: filmekkel, irodalmakkal, gondosan irányított információ kiszivárogtatásokkal, hogy pszichológiailag elfogadjuk azt, ami közeleg

 - kezdte az előadóművész, majd így folytatta:

Miért titkolnák az igazságot, miközben arra készítenek fel bennünket, hogy elfogadjuk? Azért, mert van egy egyeztetett határidő a nyilvánosságra hozatalra és ez nincs teljes mértékben az ő irányításuk alatt. Kétségbeesetten próbálják halogatni, ami miatt morzsánként adagolják az igazságot, miközben a valódi, robbanásszerű valóságot rejtve tartják

 - idézte Gellert a DailyStar.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu