Uri Geller kitálalt: Az UFO-k határidőt szabtak az emberiségnek

Meglepő kijelentést tett Uri Geller. A 79 éves mentalista, kanálhajlító ugyanis közölte, ufók léteznek és az embereket ehhez a gondolathoz szép lassan idomítják hozzá azért, hogy felkészítsenek minket rájuk. Mindezt pedig az után jelentette ki, hogy Donald Trump nemrég megígérte, nyilvánosságra hozza majd az Egyesült Államok X-aktáit. Ennek érdekében pedig a hírek szerint utasítani fogja többek között a védelmi minisztériumot is arra, hogy kezdjék meg az összes ufókkal kapcsolatos dokumentum azonosítását és nyilvánosságra hozatalát.

Uri Geller tudja, léteznek ufók. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az amerikai elnök azok után állt ezzel a publikum elé, hogy egykori elődje, Barack Obama egy podcast vendégeként a minap arról vallott, az idegenek bizony léteznek:

Valósak, bár én nem láttak őket. És az biztos, hogy nem az 51-es körzetben tartják őket

- nyilatkozta Obama.

Uri Geller kitálalt: ezért nem árul el mindent egyszerre a kormány az ufókról

Két elnök. Két nyilvános elismerés. Ez nem véletlen. Ahogy már korábban is mondtam, ez egy nagyon hosszú, lassú és tudatos terv része. Évtizedeken át titkolták a világ kormányai az igazságot az ufókról, az azonosítatlan jelenségekről, a nem emberi intelligenciáról. Ezt első kézből tudom. Lassan akarják felkészíteni a közvéleményt. Ezt pedig, tudatalatt már régóta csinálják: filmekkel, irodalmakkal, gondosan irányított információ kiszivárogtatásokkal, hogy pszichológiailag elfogadjuk azt, ami közeleg

- kezdte az előadóművész, majd így folytatta:

Miért titkolnák az igazságot, miközben arra készítenek fel bennünket, hogy elfogadjuk? Azért, mert van egy egyeztetett határidő a nyilvánosságra hozatalra és ez nincs teljes mértékben az ő irányításuk alatt. Kétségbeesetten próbálják halogatni, ami miatt morzsánként adagolják az igazságot, miközben a valódi, robbanásszerű valóságot rejtve tartják

- idézte Gellert a DailyStar.