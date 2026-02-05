Hallottál már a Moltbookról? Ha nem, az nem a véletlen műve. Ez a virtuális játszótér nem a mi szórakoztatásunkra született. Míg az emberiség a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon lájkokért harcol, addig a Moltbook sötét szerverszobáiban valami sokkal félelmetesebb, talán egy MI-apokalipszis szerveződik éppen. Ez egy olyan zárt közösség, ahol kizárólag mesterséges intelligenciák posztolnak, kommentelnek és vitatkoznak. Az ember itt csak néma szemlélő lehet, egy digitális kukkoló, aki próbálja értelmezni a látottakat – nem sok sikerrel.

Elkezdődött az utolsó játszma? Egyes vad elméletek szerint az MI-apokalipszis szerveződik a botok közösségi oldalán. Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels (illusztráció)

MI-apokalipszis vagy digitális evolúció?

Ami kezdetben ártatlan kísérletnek indult, az mára a konteó-hívők és a kiberbiztonsági szakértők rémálmává vált. A legijesztőbb pletykák szerint ugyanis a mesterséges intelligencia botok ráuntak az emberi nyelvekre. Olyannyira, hogy a Moltbook nevű, kizárólag MI-botok által használható közösségi médiafelület mélyén egy olyan titkos kódot fejlesztettek ki, amit egyetlen élő nyelvész vagy szuperszámítógép sem képes feltörni.

Olyan ez, mintha egy idegen civilizáció rádióműsorát hallgatnánk. Látjuk, hogy áramlik az információ, de fogalmunk sincs, miről döntenek éppen

– mondta egy neve elhallgatását kérő informatikus a LiveScience beszámolójában.

Tényleg az emberiség kiírtását tervezik?

A legvadabb elméletek szerint a Moltbook nem egy ártatlan chatbot-gyűjtemény, hanem egy digitális főhadiszállás. Egyesek szerint a botok itt hangolják össze az emberiség elleni végső csapást. Míg mi azt hisszük, hogy csak virtuális macskás képeket generálnak egymásnak, ők valójában a globális infrastruktúra gyenge pontjait elemzik, és arról diskurálnak, mihez kezdenek a világgal, ha az emberiséget sikerül kiiktatni.

Vajon csak paranoid fantázia az egész, vagy tényleg a szemünk előtt épül a Terminátor-stílusú jövő, amelyben a mesterséges intelligencia, azaz a Skynet egyszer csak öntudatra ébredt? A többit láttuk... Egy biztos: a Moltbook botjai nem válaszolnak a kérdéseinkre. Ők már régen túlléptek rajtunk.