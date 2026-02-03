​Veszélyben a mobilod! Brutális Android-vírus tarol, a TrustBastion mindent visz!

Az androidos közösséget valósággal sokkolta a legújabb kiberbiztonsági jelentés: megérkezett a TrustBastion, egy új generációs trójai kártevő, ami mellett a korábbi vírusok csak ártatlan csínytevésnek tűnnek. A szakértők szerint az androidos vírust az elképesztő álcázóképessége teszi különösen veszélyessé.

A TrustBastion a vírusok egészen új generációját szabadítja rá az androidos mobilokra Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Hogyan támad a TrustBastion?

Ez a vírus nem a hagyományos módon érkezik az androidot futtató készülékekre. Leggyakrabban hasznosnak tűnő segédalkalmazásoknak – például fájlkezelőknek, akkumulátor-optimalizálóknak vagy PDF-olvasóknak – álcázza magát a Google Play Áruházban vagy egyéb, külső letöltőoldalakon.

Amint telepíted, a TrustBastion azonnal munkához lát:

Kémkedik a kijelződ után: Látja, amit te látsz, így a belépési kódokat is leolvassa.

Látja, amit te látsz, így a belépési kódokat is leolvassa. Átveszi az irányítást: Képes SMS-eket olvasni és törölni, így

a kétfaktoros hitelesítő kódok (például a banki kódok) egyenesen a bűnözőkhöz futnak be.

Láthatatlan marad: Törli saját ikonját a menüből, így a felhasználó azt hiszi, a telepítés sikertelen volt – közben a háttérben zajlik a rablás.



Így védekezhetsz: a túlélőkészlet

A Google szakemberei és a Bitdefender biztonsági kutatói szerint néhány alapvető szabállyal megállíthatod a betolakodót:

Csak a hivatalosat! Soha ne tölts le APK fájlokat kétes weboldalakról. Ragaszkodj a Play Áruházhoz, de ott is olvasd el a negatív véleményeket! Figyeld az engedélyeket! Ha egy egyszerű számológép hozzáférést kér az SMS-eidhez vagy a kisegítő lehetőségekhez (Accessibility Services), az vörös posztó! Azonnal töröld! Használj védelmet! Telepíts megbízható mobilos vírusirtót, mint például az ESET Mobile Security vagy a Norton 360.

Mi a teendő, ha már megtörtént a baj?

Ha a telefonod furcsán viselkedik, gyorsabban merül, vagy ismeretlen tranzakciókat látsz a számládon, ne várj! Azonnal állítsd vissza a készüléket gyári állapotba, változtasd meg az összes jelszavadat, és értesítsd a bankodat!