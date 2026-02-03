​Veszélyben a mobilod! Brutális Android-vírus tarol, a TrustBastion mindent visz!

Az androidos közösséget valósággal sokkolta a legújabb kiberbiztonsági jelentés: megérkezett a TrustBastion, egy új generációs trójai kártevő, ami mellett a korábbi vírusok csak ártatlan csínytevésnek tűnnek. A szakértők szerint az androidos vírust az elképesztő álcázóképessége teszi különösen veszélyessé.
Ez a vírus nem a hagyományos módon érkezik az androidot futtató készülékekre. Leggyakrabban hasznosnak tűnő segédalkalmazásoknak – például fájlkezelőknek, akkumulátor-optimalizálóknak vagy PDF-olvasóknak – álcázza magát a Google Play Áruházban vagy egyéb, külső letöltőoldalakon.
a kétfaktoros hitelesítő kódok (például a banki kódok) egyenesen a bűnözőkhöz futnak be.
A Google szakemberei és a Bitdefender biztonsági kutatói szerint néhány alapvető szabállyal megállíthatod a betolakodót:
Ha a telefonod furcsán viselkedik, gyorsabban merül, vagy ismeretlen tranzakciókat látsz a számládon, ne várj! Azonnal állítsd vissza a készüléket gyári állapotba, változtasd meg az összes jelszavadat, és értesítsd a bankodat!
