​Veszélyben a mobilod! Brutális Android-vírus tarol, a TrustBastion mindent visz!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 16:15
Azonnal nézd meg a telefonod! Egy minden eddiginél alattomosabb kártevő, a TrustBastion tartja rettegésben az androidosokat. Nem csak a jelszavaidat lopja el, de a teljes bankszámládat is kisöpörheti, miközben észre sem veszed, hogy baj van.
Az androidos közösséget valósággal sokkolta a legújabb kiberbiztonsági jelentés: megérkezett TrustBastion, egy új generációs trójai kártevő, ami mellett a korábbi vírusok csak ártatlan csínytevésnek tűnnek. A szakértők szerint az androidos vírust az elképesztő álcázóképessége teszi különösen veszélyessé.

A TrustBastion a vírusok egészen új generációját szabadítja rá az androidos mobilokra  Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Hogyan támad a TrustBastion?

Ez a vírus nem a hagyományos módon érkezik az androidot futtató készülékekre. Leggyakrabban hasznosnak tűnő segédalkalmazásoknak – például fájlkezelőknek, akkumulátor-optimalizálóknak vagy PDF-olvasóknak – álcázza magát a Google Play Áruházban vagy egyéb, külső letöltőoldalakon. 

Amint telepíted, a TrustBastion azonnal munkához lát:

  • Kémkedik a kijelződ után: Látja, amit te látsz, így a belépési kódokat is leolvassa.
  • Átveszi az irányítást: Képes SMS-eket olvasni és törölni, így 

a kétfaktoros hitelesítő kódok (például a banki kódok) egyenesen a bűnözőkhöz futnak be.

  • Láthatatlan marad: Törli saját ikonját a menüből, így a felhasználó azt hiszi, a telepítés sikertelen volt – közben a háttérben zajlik a rablás.
     

Így védekezhetsz: a túlélőkészlet

A Google szakemberei és a Bitdefender biztonsági kutatói szerint néhány alapvető szabállyal megállíthatod a betolakodót:

  1. Csak a hivatalosat! Soha ne tölts le APK fájlokat kétes weboldalakról. Ragaszkodj a Play Áruházhoz, de ott is olvasd el a negatív véleményeket!
  2. Figyeld az engedélyeket! Ha egy egyszerű számológép hozzáférést kér az SMS-eidhez vagy a kisegítő lehetőségekhez (Accessibility Services), az vörös posztó! Azonnal töröld!
  3. Használj védelmet! Telepíts megbízható mobilos vírusirtót, mint például az ESET Mobile Security vagy a Norton 360.

Mi a teendő, ha már megtörtént a baj?

Ha a telefonod furcsán viselkedik, gyorsabban merül, vagy ismeretlen tranzakciókat látsz a számládon, ne várj! Azonnal állítsd vissza a készüléket gyári állapotba, változtasd meg az összes jelszavadat, és értesítsd a bankodat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
