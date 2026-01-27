Még sosem volt ilyen közel az emberiség a pusztuláshoz: átállítják a végítélet óráját

Vajon az emberiség a pusztulás felé tart? Nos, hamarosan kiderülhet, ugyanis a tudósok átállítják a végítélet óráját.

Átállítják a tudósok a végítélet óráját (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

A szimbolikus óra új állását január 27-én, a greenwichi középidő szerint 15:00-kor (nálunk 16:00-kor) hozzák nyilvánosságra. Az óra tavaly óta 89 másodpercre áll éjféltől, ami a 78 éves történetének legközelebbi állása. A nagy bejelentés előtt azonban szakértők azt jósolják, hogy a mutató még közelebb mozdul majd az éjfélhez.

Mit jelent pontosan a végítélet órája?

A végítélet órája egy szimbolikus időmérő eszköz, amely azt mutatja, mennyire közel van a világ egy ember okozta globális katasztrófához a szakértők megítélése szerint.

Az óra története 1947 júniusáig nyúlik vissza, amikor az amerikai művészt, Martyl Langsdorfot felkérték, hogy tervezze meg a Bulletin of the Atomic Scientists című folyóirat új címlapját. A megrázó borítóképpel a szervezet azt remélte, hogy rémületbe ejti az embereket, hogy racionálisan gondolkodjanak.

Ezt követően az órát minden évben frissítették annak alapján, mennyire közel van az emberiség teljes megsemmisülése, az az éjfélhez. Ha az óra előre mozdul, és közelebb kerül az éjfélhez, az azt jelzi, hogy az emberiség közelebb került az önpusztításhoz. Ha viszont visszafelé mozdul, távolabb az éjféltől, az azt sugallja, hogy az elmúlt 12 hónapban csökkent a globális katasztrófa kockázata. Egyes években az óra mutatói egyáltalán nem mozdultak, ami arra utalt, hogy a globális helyzet érdemben nem változott.

Merre mozdulhat a mutató idén?

Több szakértő is megszólalt az órával kapcsolatban, és úgy tűnik az idei év sem tartogat sok jót.

Alicia Sanders-Zakre, a Nukleáris Fegyverek Betiltásáért Küzdő Nemzetközi Kampány szakpolitikai vezetője elárulta, hogy szerinte a mutató közelebb mozdul majd éjfélhez.

Véleményem szerint az órát legalább egy másodperccel előrébb lehetne állítani. A legnagyobb aggodalmunkat az a több mint 12 000 nukleáris fegyver jelenti, amely ma is létezik a világon, ez valódi egzisztenciális fenyegetés

- magyarázta.

Míg Sanders-Zakre szerint az óra csak egy másodperccel mozdulhat előre, mások ennél drasztikusabb változást jósolnak.