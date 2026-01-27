Még sosem volt ilyen közel az emberiség a pusztuláshoz: átállítják a végítélet óráját

Vajon az emberiség a pusztulás felé tart? Nos, hamarosan kiderülhet, ugyanis a tudósok átállítják a végítélet óráját.
A szimbolikus óra új állását január 27-én, a greenwichi középidő szerint 15:00-kor (nálunk 16:00-kor) hozzák nyilvánosságra. Az óra tavaly óta 89 másodpercre áll éjféltől, ami a 78 éves történetének legközelebbi állása. A nagy bejelentés előtt azonban szakértők azt jósolják, hogy a mutató még közelebb mozdul majd az éjfélhez.
A végítélet órája egy szimbolikus időmérő eszköz, amely azt mutatja, mennyire közel van a világ egy ember okozta globális katasztrófához a szakértők megítélése szerint.
Az óra története 1947 júniusáig nyúlik vissza, amikor az amerikai művészt, Martyl Langsdorfot felkérték, hogy tervezze meg a Bulletin of the Atomic Scientists című folyóirat új címlapját. A megrázó borítóképpel a szervezet azt remélte, hogy rémületbe ejti az embereket, hogy racionálisan gondolkodjanak.
Ezt követően az órát minden évben frissítették annak alapján, mennyire közel van az emberiség teljes megsemmisülése, az az éjfélhez. Ha az óra előre mozdul, és közelebb kerül az éjfélhez, az azt jelzi, hogy az emberiség közelebb került az önpusztításhoz. Ha viszont visszafelé mozdul, távolabb az éjféltől, az azt sugallja, hogy az elmúlt 12 hónapban csökkent a globális katasztrófa kockázata. Egyes években az óra mutatói egyáltalán nem mozdultak, ami arra utalt, hogy a globális helyzet érdemben nem változott.
Több szakértő is megszólalt az órával kapcsolatban, és úgy tűnik az idei év sem tartogat sok jót.
Alicia Sanders-Zakre, a Nukleáris Fegyverek Betiltásáért Küzdő Nemzetközi Kampány szakpolitikai vezetője elárulta, hogy szerinte a mutató közelebb mozdul majd éjfélhez.
Véleményem szerint az órát legalább egy másodperccel előrébb lehetne állítani. A legnagyobb aggodalmunkat az a több mint 12 000 nukleáris fegyver jelenti, amely ma is létezik a világon, ez valódi egzisztenciális fenyegetés
- magyarázta.
Míg Sanders-Zakre szerint az óra csak egy másodperccel mozdulhat előre, mások ennél drasztikusabb változást jósolnak.
Dr. SJ Beard, a Cambridge-i Egyetem Egzisztenciális Kockázatok Kutatóközpontjának munkatársa azt mondta, szerinte az órát kilenc másodperccel kellene előrébb állítani. Elmagyarázta, hogy szerinte ezen a ponton egy közvetlen nukleáris konfliktus a világ nagyhatalmai között sokkal nagyobb aggodalmakat okoz.
A nukleáris háborún túl a szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencia és a klímaváltozás növekvő veszélye szintén közelebb tolhatja a mutatót az éjfélhez. Dr. Beard szerint ez lehet az első év, amikor az AI azonos súllyal szerepel majd, mint a nukleáris fegyverek.
A közelmúltban bejelentett tervek, amelyek szerint a nagy katonai hatalmak mesterséges intelligenciát építenek be döntéshozatali rendszereikbe, azt a kockázatot hordozzák, hogy egy konfliktus gyorsabban eszkalálódik, mint ahogy azt az emberek képesek lennének ellenőrizni. Emellett egyre több bizonyíték utal arra, hogy az AI növeli a pusztulás kockázatát biológiai fegyvereken keresztül is, mivel lehetővé teszi vírusok és fehérjék megtervezését.
Andrew Shepherd professzor, a Northumbria Egyetem klímatudósa kiemelte, hogy őt sem lepné meg, hogyha előre mozdulna mutató, ugyanis az elmúlt egy év az időjárási szélsőségek időszaka volt bolygónk számára. Hozzátette, hogy a legszembetűnőbb változások közé tartozik a jégtakarók olvadása, ami miatt emelkedik a tengerszint, és gyorsul a globális felmelegedés - írta a Daily Mail.
