Így használd – és így ne használd – a mesterséges intelligenciát álláskereséshez

A valóság ennél jóval prózaibb. Az MI nem varázspálca, és aki ezt ígéri, jellemzően inkább előfizetést szeretne eladni, mint valódi megoldást. Mire kiderül, hogy nem érkeznek az ajánlatok, sokan már hónapokra előre kifizették a szolgáltatás díját. A jó hír viszont az, hogy az MI tényleg lehet hasznos eszköz, ha segítőként tekintesz rá, nem pedig helyettesként.

Forrás: Jobinfo

Amit az MI nem fog helyetted megcsinálni

Fontos megérteni, hogy a mesterséges intelligencia nem váltja ki a kritikus gondolkodást és a személyes döntéseket. A sablonos, egy kattintással generált önéletrajzok és motivációs levelek ma már szinte azonnal felismerhetők a HR-esek számára. Sok jelentkezés olyan mértékben hasonlít egymásra, hogy egy-egy pozícióra akár tucatnyi szóról szóra azonos pályázat is érkezik.

Az automatizált, tömeges jelentkezés különösen akkor zsákutca, ha nem belépő szintű állásokra pályázol. A robotok nem értik a kontextust, nem mérlegelnek, és simán ajánlanak olyan pozíciókat is, amelyekhez sem szakmailag, sem tapasztalatban nincs közöd. Ettől a keresésed hatékonysága éppen hogy csökken.

Nyelv és minőség: nem mindegy, hogyan használod

Az MI-eszközök világa jelenleg erősen angol nyelvű. Aki magabiztosan használ angolt, jóval több és jobb minőségű alkalmazáshoz fér hozzá, különösen nemzetközi állások esetében. Magyar nyelven kevesebb a kiforrott megoldás, és az MI által generált szövegek minősége is gyengébb lehet. Ez nem azt jelenti, hogy ne használd, hanem azt, hogy különösen fontos az utómunka és az egyéni hang megtartása.

Hogyan segíthet valóban az MI az álláskeresésben?

Az MI akkor működik jól, ha időt spórol, nem pedig dönt helyetted. Kifejezetten hasznos lehet például az álláshirdetések előszűrésében. Olyan eszközökkel, amelyek a megadott kritériumok alapján gyűjtik össze a releváns pozíciókat, nem kell órákat töltened böngészéssel, viszont a végső döntés továbbra is a tiéd marad.

Szintén nagy segítséget jelenthet az önéletrajz és a LinkedIn-profil finomhangolásában. Egyes alkalmazások rávilágítanak arra, milyen kulcskészségek hiányoznak a dokumentumaidból, ami miatt már az első, automatizált szűrésen kieshetsz. Más eszközök a nyelvi hibák javításában, a megfogalmazás letisztításában és a formázás optimalizálásában segítenek.