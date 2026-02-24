Egy 1200 éves felfedezés magyarázatot adhat arra, miért tűnt el teljesen a maja civilizáció

Körülbelül 1200 évvel ezelőtt a közép-amerikai maja civilizáció összeomlott, egész városok maradtak hátra, és a maják eltűntek a világ azon részeiről, amelyet egykoron otthonuknak neveztek.

Az egykori maja civilizáció romjai Fotó: Forrás: Freepik.com

Hogyan tűnhetett el a maja civilizáció a Föld színéről?

Nem az a bizonyos nap volt a maják vége, de népességük és erejük jelentősen megcsappant, sosem nyerték vissza korábbi jelentőségüket. Számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy merre mentek vagy tűntek el a maják utána. Hosszú ideje foglalkoztatja a történészeket és a tudósokat, miként építhetett egy nép hatalmas városokat, hogy aztán végül elhagyja azokat: mintegy 100 év leforgása alatt a Yucatán-félsziget városiasodott alföldjei népes központokból kísértetvárosokká váltak.

Sok elmélet látott napvilágot az akkori történésekről, de egy 1200 évvel ezelőtti jégmintákat vizsgáló tanulmány választ adhat a kérdésre. A maja civilizáció összeomlását kutató szakemberek egyike Paul Mayewski professzor, a Maine-i Egyetem munkatársa volt, aki a 2001-es Ancient Apocalypse című dokumentumfilmhez 1200 éves jégmagmintákat gyűjtött és elemzett.

A maják akkoriban több várost is elhagytak, de ennek okát rejtély övezi. A jégmintáknak az ammóniumszintjét vizsgálták meg először. „Az ammónium pedig egy olyan vegyi anyag, amely felkerül a légkörbe, és ez árulkodik arról, hogy volt-e sok növényzet az északi féltekén” - mondta a professzor a LadBible cikke szerint.

Mikor ezeket a jégmintákat vizsgálta jelentős ammóniumcsökkenést talált, ami arra utalt, hogy jelentős veszély volt, ami kipusztította a termést, így nem lett volna elég élelmiszer a városok számára és elköltözésre kényszerülhettek az emberek.

Bár kivághatták volna a fákat a termőföldek építése érdekében, de ennek is következményei lettek volna. Egy tanulmány arra is figyelmeztetett, hogy a kevesebb fa egy területen csökkenti a föld napsugárzás-elnyelő képességét, ami viszont kevesebb víz elpárolgását jelenti, amely végül esővé alakul.

Ha pedig nincs eső, termés sincs és működésképtelenné válnak a városok, így erdőírtásra szorultak volna, hogy több terület legyen a termés kitermeléséhez. Ez az egyik jelentősebb elmélet arról, miért kényszerültek hanyatlásra a maják és miért tűntek el 1200 évvel ezelőtt az általuk ismert területről, lakatlan városokat hagyva maguk után.