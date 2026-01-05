Bermeja: a rejtélyes sziget, amely eltűnt a Föld színéről

A Bermeja-sziget tökéletes példázata annak, mennyire felszínes a tudásunk a Földünkről: rengeteg a felfedezetlen terület és az ismeretlen, megmagyarázhatatlan természeti jelenség. Úgy tűnik, egykor minden felfedező ismerte a kísérteties helyszínt, amelynek mára hűlt helyét sem találni. Mégis hogyan lehet, hogy egy egész sziget tűnt el nyomtalanul?
A Bermeja-sziget neve a spanyol bermejo, vagyis vörös szóból ered. Az elnevezés a terület élővilágának színeire utal. A 16. századi térképészek nevezték el így, akik a szigetet felrajzolták a korabeli térképekre.
Az első ismert ábrázolás Alonso de Santa Cruz 1539-es világatlaszában jelent meg, amelyben a Mexikóhoz közeli vizeken egy határozott körvonalakkal jelölt sziget szerepelt. A következő évszázadokban Bermeja újra és újra felbukkant a térképeken, néha ebben a formájában, néha pedig Vermeja vagy Vermejo néven. Még 1846-ban is ott virított egy hivatalos mexikói térképen, sőt egészen 1941-ig szerves részét képezte a mexikói területek térképeinek.
A Bermeja-sziget jelentősége túlmutatott pár érdekes teórián. A nemzetközi jog szerint egy ország a partjaitól számított 200 tengeri mérföldön belül kizárólagos gazdasági övezetet igényelhet. Ha a sziget valóban létezne, Mexikó tengeri területe mintegy 15 százalékkal nagyobb lenne. Ráadásul egy olajban gazdag térségben.
A mexikói kormány az 1990-es években, majd 2009-ben is expedíciókat indított annak érdekében, hogy megtalálják az elveszett szigetet, de egyik sem járt sikerrel. A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem végül a kongresszus számára készített jelentésében arra jutott, hogy a Bermeja-sziget – a dokumentált koordinátákon – nagy valószínűséggel soha nem is létezett. A tengerfenék vizsgálata semmilyen nyomot nem mutatott. Nem találtak erózióra utaló maradványokat, sem elsüllyedt, szárazföldre utaló képződményeket.
A Bermeja-sziget létezésének és eltűnésének magyarázatai között meghagyták a természetes eróziót, a tengerszint-emelkedést, téves katográfusi megfigyeléseket, de akadnak, akik összeesküvés-elméletekről, szándékos eltüntetésről beszélnek, amerikai olajérdekeket emlegetve. Bizonyítékot azonban egyik indokláshoz sem találnak. Ami ránk maradt, az csupán néhány bizarr, és rengeteg kérdést felvető térkép letűnt korokból.
Az alábbi videóban a Bermeja-sziget rejtélyének részleteiről hallhatsz:
