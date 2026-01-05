Bermeja: a rejtélyes sziget, amely eltűnt a Föld színéről

A Bermeja-sziget tökéletes példázata annak, mennyire felszínes a tudásunk a Földünkről: rengeteg a felfedezetlen terület és az ismeretlen, megmagyarázhatatlan természeti jelenség. Úgy tűnik, egykor minden felfedező ismerte a kísérteties helyszínt, amelynek mára hűlt helyét sem találni. Mégis hogyan lehet, hogy egy egész sziget tűnt el nyomtalanul?

A Bermeja-sziget rejtélye: hová tűnt el a rejtélyes sziget?

A Bermeja-sziget egy 1536-ban készült atlasz térképén bukkant fel először.

A sziget létezésének bizonyítása gazdasági és politikai szempontból is nagy jelentőséggel bír.

Eltűnésére több magyarázat is született.

A Bermeja-sziget

A Bermeja-sziget neve a spanyol bermejo, vagyis vörös szóból ered. Az elnevezés a terület élővilágának színeire utal. A 16. századi térképészek nevezték el így, akik a szigetet felrajzolták a korabeli térképekre.

Az első ismert ábrázolás Alonso de Santa Cruz 1539-es világatlaszában jelent meg, amelyben a Mexikóhoz közeli vizeken egy határozott körvonalakkal jelölt sziget szerepelt. A következő évszázadokban Bermeja újra és újra felbukkant a térképeken, néha ebben a formájában, néha pedig Vermeja vagy Vermejo néven. Még 1846-ban is ott virított egy hivatalos mexikói térképen, sőt egészen 1941-ig szerves részét képezte a mexikói területek térképeinek.

A Bermeja-sziget létezésének kérdése több, mint egy izgalmas rejtély

A Bermeja-sziget jelentősége túlmutatott pár érdekes teórián. A nemzetközi jog szerint egy ország a partjaitól számított 200 tengeri mérföldön belül kizárólagos gazdasági övezetet igényelhet. Ha a sziget valóban létezne, Mexikó tengeri területe mintegy 15 százalékkal nagyobb lenne. Ráadásul egy olajban gazdag térségben.

Keresték, de nem találták

A mexikói kormány az 1990-es években, majd 2009-ben is expedíciókat indított annak érdekében, hogy megtalálják az elveszett szigetet, de egyik sem járt sikerrel. A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem végül a kongresszus számára készített jelentésében arra jutott, hogy a Bermeja-sziget – a dokumentált koordinátákon – nagy valószínűséggel soha nem is létezett. A tengerfenék vizsgálata semmilyen nyomot nem mutatott. Nem találtak erózióra utaló maradványokat, sem elsüllyedt, szárazföldre utaló képződményeket.