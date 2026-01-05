Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Bermeja-sziget illusztrációja

Bermeja: a rejtélyes sziget, amely eltűnt a Föld színéről

rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 18:15
teóriaBermeja-szigettérképMexikó
Nem a Bermuda-háromszög az egyetlen megmagyarázhatatlan rejtély, amelyet a sötét, kiismerhetetlen óceánok és tengerek rejtenek. A Bermeja-sziget évszázadokon át szerepelt számos térképen, mára azonban nyoma veszett. A mexikói szigetről nem tudják, hova tűnhetett, vagy valóban létezett-e.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A Bermeja-sziget tökéletes példázata annak, mennyire felszínes a tudásunk a Földünkről: rengeteg a felfedezetlen terület és az ismeretlen, megmagyarázhatatlan természeti jelenség. Úgy tűnik, egykor minden felfedező ismerte a kísérteties helyszínt, amelynek mára hűlt helyét sem találni. Mégis hogyan lehet, hogy egy egész sziget tűnt el nyomtalanul?

A Bermeja-sziget Mexikó térképén
A Bermeja-sziget rejtélye: hová tűnt el a rejtélyes sziget?
Fotó: AFP / afp
  • A Bermeja-sziget egy 1536-ban készült atlasz térképén bukkant fel először.
  • A sziget létezésének bizonyítása gazdasági és politikai szempontból is nagy jelentőséggel bír.
  • Eltűnésére több magyarázat is született.

A Bermeja-sziget

A Bermeja-sziget neve a spanyol bermejo, vagyis vörös szóból ered. Az elnevezés a terület élővilágának színeire utal. A 16. századi térképészek nevezték el így, akik a szigetet felrajzolták a korabeli térképekre.

Az első ismert ábrázolás Alonso de Santa Cruz 1539-es világatlaszában jelent meg, amelyben a Mexikóhoz közeli vizeken egy határozott körvonalakkal jelölt sziget szerepelt. A következő évszázadokban Bermeja újra és újra felbukkant a térképeken, néha ebben a formájában, néha pedig Vermeja vagy Vermejo néven. Még 1846-ban is ott virított egy hivatalos mexikói térképen, sőt egészen 1941-ig szerves részét képezte a mexikói területek térképeinek.

A Bermeja-sziget létezésének kérdése több, mint egy izgalmas rejtély

A Bermeja-sziget jelentősége túlmutatott pár érdekes teórián. A nemzetközi jog szerint egy ország a partjaitól számított 200 tengeri mérföldön belül kizárólagos gazdasági övezetet igényelhet. Ha a sziget valóban létezne, Mexikó tengeri területe mintegy 15 százalékkal nagyobb lenne. Ráadásul egy olajban gazdag térségben. 

Keresték, de nem találták

A mexikói kormány az 1990-es években, majd 2009-ben is expedíciókat indított annak érdekében, hogy megtalálják az elveszett szigetet, de egyik sem járt sikerrel. A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem végül a kongresszus számára készített jelentésében arra jutott, hogy a Bermeja-sziget – a dokumentált koordinátákon – nagy valószínűséggel soha nem is létezett. A tengerfenék vizsgálata semmilyen nyomot nem mutatott. Nem találtak erózióra utaló maradványokat, sem elsüllyedt, szárazföldre utaló képződményeket.

Hogyan szerepelhet mégis ennyi térképen egy nem létező sziget?

A Bermeja-sziget egy mexikói térképen
A fantomszigetet a Yucatán-félsziget északi partjától ~100 km-re északnyugatra pozicionálták a régi térképek.
Fotó: wikipedia Tanner, Henry S. 

A Bermeja-sziget létezésének és eltűnésének magyarázatai között meghagyták a természetes eróziót, a tengerszint-emelkedést, téves katográfusi megfigyeléseket, de akadnak, akik összeesküvés-elméletekről, szándékos eltüntetésről beszélnek, amerikai olajérdekeket emlegetve. Bizonyítékot azonban egyik indokláshoz sem találnak. Ami ránk maradt, az csupán néhány bizarr, és rengeteg kérdést felvető térkép letűnt korokból.

Az alábbi videóban a Bermeja-sziget rejtélyének részleteiről hallhatsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu