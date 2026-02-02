Honnan tudta a medve, milyen lesz az idő? Így születtek a meglepő népi babonák Gyertyaszentelő Boldogasszony napján

Február 2-ának a keresztény hagyományban és a népi kultúrában is kiemelt helye van. A Gyertyaszentelő Boldogasszony napja egy liturgikus ünnep, ugyanakkor egy olyan különös időpont is, amelyhez még ma is kitartó hiedelmek és babonák kötődnek. Íme a legérdekesebbek mind közül!

Így alakultak ki a Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának babonái.

Fotó: Andrea Mantegna / Wikipédia

Február 2. vallási ünnep, de a paraszti kultúrában is fontos dátum.

A szentelt gyertya Jézus Krisztust és a védelmet hivatott jelképezni.

Gyertyaszentelő Boldogasszony napjához több időjósló babona is kötődik.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

A keresztény értelmezés szerint február 2-án mutatták be Jézust a jeruzsálemi templomban, és ekkor ért véget Szűz Mária (Boldogasszony) gyermekágyi időszaka, és ekkor léphetett be először a templomba. A gyertya Krisztus jelképe lett: miközben a gyertya világosságot nyújt, el is fogy, ahogyan Jézus is felemészti saját magát, hogy az embereket szolgálja. Így alakult ki a gyertyaszentelés szokása.

Hogyan alakultak ki a Gyertyaszentelő Boldogasszony-napi babonák?

Gyertyagyújtás február 2-án

A Gyertyaszentelő Boldogasszony napjához számos hiedelem kapcsolódik. Úgy tartották, hogy a szentelt gyertya megóvja a családot a természeti csapásoktól és a betegségektől.

A népi hagyományban a gyertya a rend és a biztonság jelképe lett, amelyet a bizonytalanság pillanataiban hívtak segítségül.

Fotó: 123RF

A megszentelt gyertyának különleges képességet tulajdonítottak: megőrizték és csak rendkívüli helyzetekben használták, például nagy vihar idején, betegeskedés esetén, egy haldokló ágya mellett gyújtották csak meg. Számos vidéken szokás volt a ház építésekor befalazni a gyertyát, hogy mindig védelmet nyújtson az ott lakóknak.

Amilyen idő lesz február 2-án, olyan gyorsan búcsúzhatunk a téltől

A február 2-ai időjárás nagy jelentőséggel bírt: ha derült volt az ég, azt a hosszan kitartó hideg tél jelének tekintették. Ha borús, akkor a tavasz gyors közeledtét feltételezték. A feltételezés nem volt légből kapott: generációk tapasztalata állt a babona kialakulása mögött.

A magyar népi időjárás-jóslásnak több jeles napja is van. Legismertebb közülük június 8., Medárd napja. A hiedelem úgy tartja, ha aznap esik, a következő 40 napban is csapadékos idő lesz. Ha pedig nincs esőzés, 40 napos aszályra számíthatunk.

Medárd napja június 8-án van, amely a népi időjárás-jóslás egyik legismertebb jeles napja Magyarországon. A hiedelem szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban várhatóan csapadékos idő lesz, míg a száraz idő 40 napos aszályt jelez előre.