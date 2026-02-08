Rejtélyes UFO-észlelésről szivárgott ki egy felvétel: katonai drón kapta le a menekülő objektumot

Sokkoló videó szivárgott ki a Pentagonból, amelyen egy UFO látszólag hihetetlen sebességgel szökik meg egy amerikai katonai dróntól.

Eddig nem látott UFO-felvétel szivárgott ki. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Egy pillanat alatt eltűnt az UFO a láthatárról

Jeremy Corbell, oknyomozó újságíró és WEAPONIZED podcast társműsorvezetője kedden hozta nyilvánosságra a felvételt, amelyen állítólag egy gomba alakú jármű látható, amint 2021-ben átrepül Szíria Suwayda tartománya felett. Egy sci-fi film jelenetéhez hasonlóan a drón kamerája figyelte, ahogy a tárgy vagy lebeg, vagy normál sebességgel repül, mielőtt közel fénysebességre gyorsul, és eltűnik a láthatárról.

Corbell és a WEAPONIZED műsorvezető társa, George Knapp szerint a videót egy MQ-9 Reaper drón készítette, és egy bennfentes hozta nyilvánosságra a Pentagonból. A két újságíró kihangsúlyozta, hogy ez a legújabb bizonyíték a nem emberi járművek létezésére, amely kiszivárgott a hadügyminisztérium dokumentumai közül, annak ellenére, hogy a Pentagon hivatalosan kijelentette, hogy soha nem gyűjtöttek olyan fizikai bizonyítékot, amely megerősítené az UFO-k vagy földönkívüli lények létezését.

Corbell és Knapp szerint a felvételen látható objektum megfigyelő viselkedést tanúsított a katonai eszközzel szemben, majd egy pillanatnyi gyorsulással el is tűnt. Amint a légierő drónjának kamerája ráfókuszál az UFO-ra, látható, hogy az objektum látszólag tudja, hogy célponttá vált, így elkezd szabálytalanul manőverezni, mielőtt elmenekül.

A drónfelvételek elemzése során Corbell, Knapp és vendégük, Marik von Rennenkampff végignézték, amint az incidenst mindössze öt százalékos sebességre lassítják, hogy láthatóvá tegyék azt, amit szabad szemmel valós időben nem lehet rögzíteni. Még a rendkívül lassú visszajátszásokban is úgy tűnik, hogy a gomba alakú jármű eltorzul, átnyúlik a képernyőn, mielőtt teljesen eltűnik a drón kamerája elől.

Rennenkampff, az UFO-kra és nemzetbiztonsági kérdésekre szakosodott újságíró megjegyezte, hogy ez nem a kamera bemozdulásának és az UFO szem elől tévesztésének hibája volt, mivel az összes háttérben lévő tárgy ugyanabban a pozícióban maradt, mint a jármű gyorsulása előtt.

A kezelő gyorsan jobbra mozgatja a kamerát. Látható az egész háttér, minden, az egész jelenet jobbról balra tolódik. Ezt nem látjuk, amikor az objektum jobb oldalra elmenekül.

- magyarázta Rennenkampff.