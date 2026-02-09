Robbanásokra riadtak álmukból a volgográdi lakosok

Az éjszaka folyamán újabb robbanásokat észleltek Volgográdban. Ugyanezen a településen az ukrán drónok miatt fújtak riadót két napja, a bevetett drónok közül egyik sem ért célba. Nem ismert, hogy a drónok célpontja pontosan melyik város volt.

Fotó: AFP

Már kiadták a riadót Oroszország délkelet-európai részén, Volgográdban, ahol ma kora hajnalban ismét robbanásokat észleltek. A védelmi minisztérium szerint korábban csaknem 100 ukrán drónt észleltek, de egyikük sem ért célba. Volgográd területén most összesen 45 drónt lőttek le.

Ukrajna elnöke, Vologyimir Zelenszkij arról számolt be, hogy az orosz energia infrastruktúrája legitim célpont lehet az ukrán haderők számára, hiszen ezzel jelentősen meggyengítenék a fegyvergyártás forrásait. Az elnök azt is elmondta, hogy az elmúlt héten Oroszország több mint 2000 drónt, 1200 irányított légibombát és 116 különféle rakétát vetett be több ukrán város ellen.