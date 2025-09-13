Tengerésztiszt rántotta le a leplet az UFO-ról: a radarképekkel minden kétkedőt meggyőzött

Egy aktív szolgálatban lévő amerikai haditengerészeti főtiszt, Alexandro Wiggins olyan UFO-észlelésről számolt be, amelyet saját szemével és radarral is megfigyelt. A 21 éve szolgáló tengerész szerint az objektum a tengerből emelkedett ki, és olyan manővereket hajtott végre, amelyeket ismert emberi technológia nem képes megtenni.

UFO hőnyomokat láttak?

Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Az eset 2023. február 15-én történt a USS Jackson fedélzetén Kalifornia partjainál. Wiggins elsőként a radarján látta meg az ismeretlen tic-tac alakú tárgyat, majd személyesen is kirohant a hídra, hogy vizuálisan megerősítse a látványt. Elmondása szerint az objektum a vízből bukkant elő, majd hihetetlen sebességgel emelkedett a magasba.

Nem sokkal később további három hasonló tárgyat is észleltek, amelyek összehangoltan mozogtak, mintegy 8 tengeri mérföldre a hajótól. A tiszt azonnal jelentette a különös jelenséget, majd a Sapphire nevű radarrendszerrel is megvizsgálták. A felvételeken az UFO-k hőnyomai is jól látszottak.

Bár voltak, akik szkeptikusan álltak a történtekhez, Wiggins végül a radar segítségével bizonyította, hogy nem repülőgépről van szó. Néhány perccel az UFO eltűnése után ugyanis egy kereskedelmi repülőgép haladt el a közelben, amelynek szárnyai, orra és farokrésze tökéletesen kirajzolódott a radarképen – ellentétben a korábban látott tic-tac alakú objektumokkal.

Ez sakk-matt volt

– nyilatkozta a főtiszt.

Wiggins nemrég a harmadik amerikai kongresszusi UAP-meghallgatáson is tanúskodott, ahol a haditengerészet történetében elsőként aktív szolgálatban lévő tiszt számolt be nyilvánosan UFO-észlelésről. A meghallgatáson ráadásul egy sokkoló videót is bemutattak, amelyen egy Hellfire rakéta talál el egy ismeretlen repülő tárgyat.