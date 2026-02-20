Országszerte látták az UFO-t, a meteorológust is sokkolták a bejelentések

Írország több városában az égre tekintve megrémültek az emberek, miután UFO-szerű fények lepték el az égboltot.

UFO jelent meg Írországban / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

UFO volt az égen?

A Carlow Weather-től Alan O'Reilly osztotta meg a hírt, mely szerint még októberben bejelentések érkeztek a Carlow, Cork, Donegal és Wexford területén látott jelenségről.

Több jelentés érkezett furcsa fénymozgásról Írország égboltján. Egyesek szerint egy nagy objektumról van szó, amely előtt fény látható, de nincs hangja, és nagyon gyorsan mozog.

Elmondta, régóta nem látott ennyi üzenetet érkezni: az ország minden tájáról küldtek képeket és beszámolókat a jelenségről. A fényes, hang nélküli, UFO-szerű objektum a felhők alatt mozgott.

Az ekkor még ismeretlen objektumról később kiderült, hogy nem idegen volt. A meteorológus bejegyzésében elmondta, hogy az "UFO-t" Falcon 9 rakétaként azonosították. Ezt a SpaceX Falcon 9 útvonala is alátámasztotta, mely az első kereskedelmi célú rakéta - írja az MSN.