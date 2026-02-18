Kitalált az UFO-szivárogtató: hat földönkívülit látott a NASA központjában

Egy korábbi szivárogtató évtizedekkel ezelőtti élményeire hivatkozva újra fellángoltak az UFO-kkal kapcsolatos találgatások. A férfi azt állítja, saját szemével látott hat földönkívüli lényt a NASA egyik létesítményében, valamint tudomása van egy hatalmas, elrejtett űrhajóról is.

Idegeneket és lezuhant UFO-t rejteget a NASA?

UFO-szivárogtatás

A magát egykori bennfentesként bemutató férfi szerint mintegy ötven évvel ezelőtt Wernher von Braun kísérte el őt a NASA Goddard Űrközpontjának egy szigorúan őrzött részlegére. Elmondása alapján a föld alatt három szinttel egy hűtött helyiségbe vezették, ahol hat, egyenként vastag, zúzmarás üvegkoporsóban tárolt, kisméretű humanoid testet látott.

Állítása szerint a lények kicsik, sápadtak és sérültek voltak, és nem emberinek tűntek. A helyiség rendkívül hideg volt, ezért speciális, vastag kabátot kellett viselnie a belépéshez. A férfi hangsúlyozta, hogy a látottak a Goddard központban voltak, nem pedig az 51-es körzet néven ismert bázison.

A szivárogtató azt is állítja, hogy az 51-es körzet elsősorban feltételezett UFO-roncsokból származó technológiák vizsgálatával foglalkozik, nem pedig földönkívüli maradványok tárolásával. Szerinte a titkosított információk erősen elkülönítve kerülnek kezelésre, így még kormányzati tisztviselők sem feltétlenül tudnak minden részletről, írja az IB Times

Az egyik legmegdöbbentőbb állítása szerint egy hatalmas földönkívüli űrhajó Koreában található. Elmondása alapján az objektum túl nagy ahhoz, hogy titokban elszállítsák, ezért alagutakat fúrtak hozzáférés céljából. Később pontosította, hogy feltehetően Dél-Koreáról van szó. Az állításokat független forrás nem erősítette meg. A történet azonban ismét élénk vitát váltott ki az UFO-k, az idegen élet lehetősége és a kormányzati átláthatóság kérdésében.