Drámai vallomás: “20 évre átadtam a tudatom a földönkívülieknek”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 22:00
Igencsak bizarr kijelentést tett egy férfi. Azt állítja: a földönkívüliek nem csak elrabolták, de két évtizedre el is vették a tudatát.

Igencsak meredek kijelentést tett egy férfi. Tony Rodrigues azt állítja: két évtizeden keresztül a földönkívüliek rabszolgája volt.

Tony Rodrigues állítja: 20 évre elrabolták a földönkívüliek a tudatát
Tony Rodrigues állítja: 20 évig a földönkívüliek rabszolgája és ügynöke volt  Fotó: YouTube

Rodrigues egy beszélgetés során felfedte: 10 éves korában elrabolták az idegenek, és egy gyíkszerű lénnyel találta szemben magát, aki telepátia útján kezdett el beszélni hozzá.

Kölcsön kell vennünk a tudatodat

– ezek voltak a lény pontos, gondolattal közvetített szavai.

Az idegen azt is közölte: 20 év szolgálatot várnak el tőle, ő azonban azzal tiltakozott, nem hagyhatja magára a szeretteit, a szüleit ennyi időre.

“Azt mondta: a következő nap vissza fogsz térni. Olyan lesz, mintha soha nem mentél volna el. De le kell élned ezt az extra időt, ami hatalmas áldás lesz számodra” – idézte fel a beszélgetést Rodrigues, aki végül saját elmondása szerint bele is ment az üzletbe.

20 évre odaadta magát a földönkívülieknek

Miután Rodrigues beleegyezett, egy bizarr eljárást hajtottak rajta végre a földönkívüli lények. “A következő, amire emlékszem, hogy felébredek, és nem emlékszem se anyura, se apura, teljes amnéziám volt” – mesélte, hozzátéve: egy sivatagi katonai bázison tért magához, itt kezdődött meg a 20 éves szolgálata, mely során gyakorlatilag rabszolgaként kezelték. Végül két évtizeddel később visszatérhetett a saját testébe – és idejébe. Élményeiről felnőttként könyvet is írt, valamint számos interjút is adott, bár sokan erőteljes kétkedéssel fogadják beszámolóját, amire (természetesen) semmilyen bizonyítéka nincs, a saját szavait leszámítva.
 

