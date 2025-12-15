Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szóhoz sem jutottak a helyiek: UFO tartja rettegésben a települést

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 21:00
Nem tudni, mi lehet a különös objektum. A beszámolók szerint a feltételezett UFO a múlt héten bukkant fel először, azóta pedig elárasztották a közösségi médiát az erről készült felvételek.
Leesett az emberek álla a kolumbiai fővárosban, Bogotában, miután egy különös formájú UFO újra és újra felbukkant az éjszakai égbolton. A helyi média beszámolója szerint az ismeretlen eredetű, repülő objektumot még a múlt hét folyamán pillantották meg először, amikor néhány helyi lakos szokatlan fényekre lettek figyelmesek. Azóta egyre több szemtanúja lett az anomáliának, a kolumbiai közösségi médiát pedig csakhamar elárasztották a feltételezett UFO-ról készült felvételek.

Ufo,,Alien,And,Camcorder,On,A,Camera,Display,To,Record
UFO tartja rettegésben a helyieket / Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Különös UFO észleléséről számoltak be a helyiek

Az egyik videón – amelyet lentebb mi is megosztottunk –, különösen furcsának tetszik, ahogy az objektum nagyjából öt világító, függőleges vonalra hasonlít, amelyeket egy világító gyűrű vesz körül. Miután a képek és videók felkerültek a világhálóra, csakhamar elindultak a találgatások a helyi lakosok körében, azzal kapcsolatban, mi lehet a különös tárgy. Míg egyesek azt vetették fel, hogy a bizarr UFO a természetét tekintve túlvilági lehet, addig a szkeptikusabbak azt feltételezték, az állítólagos földönkívüli objektum csak egy drón, esetleg egy marketingkampány része, amelyet kifejezetten a földön tartózkodók figyelmének felkeltésére terveztek – írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?

Mindez azután történt, miután kiderült, hogy a rejtélyes űrobjektum, amelyről úgy vélik, egy idegen űrhajó, a héten éri el a Földhöz legközelebbi pontját, ami hatalmas veszélyt jelenthet az emberiségre. A  3I/ATLAS néven ismert űrsziklát hivatalosan üstökösnek nevezték, azonban Avi Loeb, a Harvard elméleti fizikusa szerint az űrközetet övező anomáliák sorozata arra utal, hogy valószínűleg nem természetes eredetű, és hatalmas ütközési kockázatot jelenthet, ha eltér a várt útvonalától. 

A 3I/ATLAS várhatóan egy hét múlva, 2025. december 19-én érkezik a legközelebb a Földhöz. Reméljük, hogy nem kapunk majd nem kívánt ajándékokat az ünnepekre 

- mondta el korábban a tudós.

 

