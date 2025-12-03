Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt a dátum: ekkor csapódik a 3I/ATLAS űrhajó a Földnek

3i atlas
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 05:30
űrhajóföld
A 3I/Atlas csillagközi látogató száguld a Föld felé.

Egy rejtélyes űrobjektum, amelyről azt tartják, hogy egy idegen űrhajó, a jövő héten éri el a Földhöz legközelebbi pontját – és veszélyt jelenthet az emberiségre. A Manhattan méretű, 3I/Atlas néven ismert űrsziklát a legtöbb tudós üstökösnek tartja, de Avi Loeb elméleti fizikus szerint az anomáliák sorozata arra utal, hogy valószínűleg nem természetes eredetű, és hatalmas ütközési kockázatot jelenthet, ha eltér a várt útvonalától. És figyelmeztetett: „Ha a 3I/Atlas technológiailag fejlett, veszélyt jelenthet az emberiségre. Nincs válaszprotokollunk az idegen technológiára.”

3I/Atlas száguld a Föld felé
3I/Atlas száguld a Föld felé

3I/Atlas száguld a Föld felé

„De az első találkozás után – amennyiben túléljük – lesz politikai akarat arra, hogy több billió dollárt fektessünk be egy olyan elfogó űrhajókból álló riasztórendszerbe, amelyek közeli felvételeket készítenek a rendellenes csillagközi objektumokról. A 3I/Atlas várhatóan egy hét múlva, 2025. december 19-én érkezik a legközelebb a Földhöz. Reméljük, hogy nem kapunk majd nem kívánt ajándékokat az ünnepekre.”

Blogján egy kérdezz-felelek szekcióban az űrszakértő azt mondta: „Az emberiség technológiai objektumokat juttatott az űrbe, tehát arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az idegen életformák is ugyanezt tehetik. Erre azért számítania kellene az üstökösszakértőknek".

„Arrogáns dolog azt hinni, hogy egyedül vagyunk a Tejútrendszerben, mert 100 milliárd csillagot tartalmaz. A Tejútrendszerben körülbelül százmilliárd, a Naphoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező csillag található; ezek nagyjából tizede lakható, Föld méretű bolygónak ad otthont."

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu