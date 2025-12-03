Itt a dátum: ekkor csapódik a 3I/ATLAS űrhajó a Földnek

Egy rejtélyes űrobjektum, amelyről azt tartják, hogy egy idegen űrhajó, a jövő héten éri el a Földhöz legközelebbi pontját – és veszélyt jelenthet az emberiségre. A Manhattan méretű, 3I/Atlas néven ismert űrsziklát a legtöbb tudós üstökösnek tartja, de Avi Loeb elméleti fizikus szerint az anomáliák sorozata arra utal, hogy valószínűleg nem természetes eredetű, és hatalmas ütközési kockázatot jelenthet, ha eltér a várt útvonalától. És figyelmeztetett: „Ha a 3I/Atlas technológiailag fejlett, veszélyt jelenthet az emberiségre. Nincs válaszprotokollunk az idegen technológiára.”

3I/Atlas száguld a Föld felé

„De az első találkozás után – amennyiben túléljük – lesz politikai akarat arra, hogy több billió dollárt fektessünk be egy olyan elfogó űrhajókból álló riasztórendszerbe, amelyek közeli felvételeket készítenek a rendellenes csillagközi objektumokról. A 3I/Atlas várhatóan egy hét múlva, 2025. december 19-én érkezik a legközelebb a Földhöz. Reméljük, hogy nem kapunk majd nem kívánt ajándékokat az ünnepekre.”

Blogján egy kérdezz-felelek szekcióban az űrszakértő azt mondta: „Az emberiség technológiai objektumokat juttatott az űrbe, tehát arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az idegen életformák is ugyanezt tehetik. Erre azért számítania kellene az üstökösszakértőknek".

„Arrogáns dolog azt hinni, hogy egyedül vagyunk a Tejútrendszerben, mert 100 milliárd csillagot tartalmaz. A Tejútrendszerben körülbelül százmilliárd, a Naphoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező csillag található; ezek nagyjából tizede lakható, Föld méretű bolygónak ad otthont."