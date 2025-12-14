Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kitálalt a NASA: az UFO-k léteznek, de valamiért nem lépnek kapcsolatba velünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 21:30
A tudósok lelkesednek egy egyszerű elméletért, amely megmagyarázhatja, miért nem lépnek kapcsolatba velünk az UFO-k.
Az UFO-k nagy valószínűséggel léteznek, de jó okuk van a hallgatásra - állítja a NASA tudósa, Robin Corbett

Ezért nem lépnek kapcsolatba velünk az UFO-k

Szerinte nem azért nem észleljük őket, mert egyedül vagyunk az univerzumban, és nem is azért, mert minden intelligens, odakint létező életforma szándékosan rejtőzködik.

John Gilpatrick és Jamie Sorcher szerkesztők is nagyra értékelik Corbett új tanulmányát, amely azt sugallja:

 Az oka annak, hogy eddig nem fogtunk földönkívüli jeleket, sokkal hétköznapibb lehet, mint gondolnánk.

Álcázott UFO-k vagy csillagközi birodalmak helyett elképzelhető, hogy a magyarázat jóval egyszerűbb. 

Még a fejlett civilizációk sem tudják felülírni a fizika törvényeit

- Corbett szerint ez az egyszerű, de valós oka annak, hogy a földönkívüliek még nem léptek velünk kapcsolatba.

 

