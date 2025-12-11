Kirázta a hideg a szemtanút: különös formájú UFO szelte át az éjszakai égboltot - Videó!

A földönkívüliek kérdése régóta izgalomban tartja már az emberiséget, és bár újabb és újabb felvételek látnak napvilágot, állítólagos UFO-észlelésekről, ezek általában csupán heves vitákat váltanak ki, mindent eldöntően azonban még nem sikerült bizonyítani azt, valóban jártak volna nálunk az idegenek. Nemrég ismét egy lenyűgöző jelenséget sikerült videón is rögzíteni: ezen az látható, amint Mexikóban egy háromszög alakú objektum jelenik meg az éjszakai égbolton.

Háromszög alakú UFO szelte át az éjszakai égboltot / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Különös formájú UFO bukkant fel az égen

A helyi médiajelentés szerint a szemtanú, Ikal Cuauhtli Iktan november 29-én filmezte le a különös objektumot Orizaba városában. A videón - amelyet lentebb mi is megosztottunk -, az látható, ahogy a férfi ráközelít a furcsa, fényes objektumra, amely a feje fölött bukkant fel. Közelebbről is megvizsgálva a szokatlan tárgyat az derült ki, hogy egy öt fényből álló háromszögről van szó, amelynek a közepén egy nagyobb fényforrás található.

A felvétel csakhamar futótűzként terjedt el a mexikói közösségi médiában, miután Iktan közzétette azt az interneten, és ezúttal is ellentétes vélemények születtek azzal kapcsolatban, pontosan mit sikerült megörökíteni rajta. Míg akadtak, akik úgy vélekedtek, egy idegen eredetű objektumról lehet szó, mások ezt cáfolták, és kijelentették, bizonyára csak egy drón volt az - írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?