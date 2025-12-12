A tudósok is ledöbbentek: Szokatlan dolgok derültek ki a Föld felé száguldó űrobjektumról

Az űrobjektumról egyre több és több teória kering. Valódi válaszokra még várni kell, viszont új képek mutatják meg, hogy valami szokatlan van a viselkedésében.

Az űrobjektum nem jelent veszélyt az emberiségre

Illusztráció: Northfoto

Az űrobjektum még mindig a tudósok figyelmét kergeti

A titokzatos űrobjektum, amelyet a tudósok jelenleg 3I/ATLAS néven emlegetnek, a NASA szerint mindössze a harmadik olyan csillagközi objektum a Naprendszeren kívülről, amelyet a mi égi szomszédságunkban haladva fedeztek fel. Szerencsére az amerikai űrkutatási vállalat úgy tűnik, meg van győződve arról, hogy ez nem jelent valódi fenyegetést az emberiségre, ellentétben a sok aszteroidával, amelyekről évek óta figyelmeztetnek, hogy eltalálhatják a Földet, de más tudósok úgy tűnik, azt sugallják, hogy a szokatlan üstökös mögött „aktív intelligencia” állhat.

Igen, ez azt jelenti, hogy egyesek úgy vélik, hogy a 3I/ATLAS nem üstökös, hanem valójában egy idegen űrhajó, amely áthalad a mi csillagászati szomszédságunkban, miközben alaposan megvizsgálja a Föld bolygót, és kétségtelenül azon töpreng, hogy érdemes-e leigázni a fajunkat. Bár a világ jelenlegi helyzete azt jelentheti, hogy biztonságban vagyunk az érdeklődő idegenektől.

A hihetetlen technológiának és a teleszkópoknak köszönhetően (mint például a NASA korábbi igazgatója, James Webb nevét viselő teleszkóp) közelről figyelemmel kísérhettük a Föld közelében elhaladó üstököst. Az újabb fotók csak tovább növelték a rejtélyt, mivel a tudósok azt állították, hogy a hét elején szívverésszerű hangot fedeztek fel a csillagászati objektumban.

Most az XRISM röntgenteleszkóp megfigyelései arra utalnak, hogy ez az első csillagközi objektum, amelynek röntgensugár-jele van, miután azt is azonosították, hogy ez a leggyorsabb, legrégebbi és legnagyobb üstökös, amely az elmúlt években elhaladt a Föld mellett.

Bár meg kell jegyezni, hogy teljesen normális, hogy az üstökösök röntgensugarakat bocsátanak ki, ez az első alkalom, hogy ezt ténylegesen láthatjuk, mert ez a Nap által nagy sebességgel kibocsátott plazma és az üstökös légköre, a koma közötti kölcsönhatásból származik. Ez viszont több millió fokos hőmérsékletű elektronokat hoz létre, így ez az utolsó dolog, amivel kapcsolatba akarnánk kerülni, de szerencsére a NASA megerősítette, hogy a Földhöz legközelebb december 19-én fog kerülni, és akkor is várhatóan körülbelül 170 millió mérföldre lesz tőlünk.