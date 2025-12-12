A tudósok is ledöbbentek: Szokatlan dolgok derültek ki a Föld felé száguldó űrobjektumról

Az űrobjektumról egyre több és több teória kering. Valódi válaszokra még várni kell, viszont új képek mutatják meg, hogy valami szokatlan van a viselkedésében.
A titokzatos űrobjektum, amelyet a tudósok jelenleg 3I/ATLAS néven emlegetnek, a NASA szerint mindössze a harmadik olyan csillagközi objektum a Naprendszeren kívülről, amelyet a mi égi szomszédságunkban haladva fedeztek fel. Szerencsére az amerikai űrkutatási vállalat úgy tűnik, meg van győződve arról, hogy ez nem jelent valódi fenyegetést az emberiségre, ellentétben a sok aszteroidával, amelyekről évek óta figyelmeztetnek, hogy eltalálhatják a Földet, de más tudósok úgy tűnik, azt sugallják, hogy a szokatlan üstökös mögött „aktív intelligencia” állhat.
Igen, ez azt jelenti, hogy egyesek úgy vélik, hogy a 3I/ATLAS nem üstökös, hanem valójában egy idegen űrhajó, amely áthalad a mi csillagászati szomszédságunkban, miközben alaposan megvizsgálja a Föld bolygót, és kétségtelenül azon töpreng, hogy érdemes-e leigázni a fajunkat. Bár a világ jelenlegi helyzete azt jelentheti, hogy biztonságban vagyunk az érdeklődő idegenektől.
A hihetetlen technológiának és a teleszkópoknak köszönhetően (mint például a NASA korábbi igazgatója, James Webb nevét viselő teleszkóp) közelről figyelemmel kísérhettük a Föld közelében elhaladó üstököst. Az újabb fotók csak tovább növelték a rejtélyt, mivel a tudósok azt állították, hogy a hét elején szívverésszerű hangot fedeztek fel a csillagászati objektumban.
Most az XRISM röntgenteleszkóp megfigyelései arra utalnak, hogy ez az első csillagközi objektum, amelynek röntgensugár-jele van, miután azt is azonosították, hogy ez a leggyorsabb, legrégebbi és legnagyobb üstökös, amely az elmúlt években elhaladt a Föld mellett.
Bár meg kell jegyezni, hogy teljesen normális, hogy az üstökösök röntgensugarakat bocsátanak ki, ez az első alkalom, hogy ezt ténylegesen láthatjuk, mert ez a Nap által nagy sebességgel kibocsátott plazma és az üstökös légköre, a koma közötti kölcsönhatásból származik. Ez viszont több millió fokos hőmérsékletű elektronokat hoz létre, így ez az utolsó dolog, amivel kapcsolatba akarnánk kerülni, de szerencsére a NASA megerősítette, hogy a Földhöz legközelebb december 19-én fog kerülni, és akkor is várhatóan körülbelül 170 millió mérföldre lesz tőlünk.
Brian Cox professzor korábban cáfolta azokat a pletykákat, miszerint a kométa eredete idegen lehet. Így írt:
A 3I/ATLAS kométa szén-dioxidból, vízjégből és egyéb anyagokból álló kométa. Eredete teljesen természetes, pályája a vártnak megfelelő, és a Nap körül keringve majd ismét eltűnik a galaxisban. Ha a távoli jövőben valaha is találkozik egy másik lakott naprendszerrel, remélem, hogy az ott élő lények ésszerűbbek lesznek nálunk, és élvezni fogják azt, ami: egy látogató a galaxis más részéről, egy érintetlen szikla- és jégdarab, amely milliárd évekkel ezelőtt, sok fényévnyire, egy távoli, talán már rég halott csillag körül alakult ki, és csak átutazik. Hát nem csodálatos ez?
Tehát, bár lehet, hogy felfedeztünk egy újabb szokatlan dolgot a 3I/ATLAS-szal kapcsolatban, ez valószínűleg inkább a tudomány számára ok az ünneplésre, mintsem arra, hogy feltételezzük, hogy idegenek támadják meg a Földet, talán csak azért, mert Baba Vanga azt mondta nekünk, hogy 2025-ben idegenek érkezhetnek - olvasható a LADbible cikkében.
