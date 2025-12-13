„11 percre meghaltam, és a mennyet meg a poklot is láttam – a szagot soha nem fogom elfelejteni”

Sokkoló vallomással állt a nyilvánosság elé Charlotte Holmes, aki azt állítja: 11 percre klinikailag halott volt, ez idő alatt pedig bejárta a mennyet meg a poklot is. Az élmény – ahogy mondja, örökre megváltoztatta az életét.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Megjárta a mennyet meg a poklot is, ezt látta odaát

Charlotte 68 éves volt, amikor egy teljesen rutinszerűnek induló kardiológiai vizsgálaton hirtelen rosszul lett. Vérnyomása veszélyes magasságba ugrott, az orvosok pedig közölték vele: azonnali beavatkozásra van szükség, különben újabb sztrók vagy szívroham következhet.

Férje, Danny végig mellette maradt, miközben infúzióval próbálták csökkenteni a vérnyomását. A következő pillanatban azonban az orvosi csapat vészjelzést adott le, és megkezdődött az újraélesztés.

„Azt néztem, vajon egyáltalán hazavihetem-e még a feleségemet”

– idézte fel Danny.

Charlotte szerint ekkor „kilépett a testéből”, és a plafon közeléből figyelte, ahogy az orvosok mellkasi nyomásokat alkalmaznak rajta.

„Láttam őket, az összes nővért, és közben a leggyönyörűbb virágillatot éreztem, amit valaha. Aztán zenét hallottam”

– mesélte.

Amikor „kinyitotta a szemét”, már tudta: a mennyben van. Férje később döbbenten hallgatta, ahogy Charlotte virágokról beszél, miközben a kórteremben egyetlen szál sem volt. Az orvosok később megerősítették: a nő szíve 11 percre leállt, klinikailag halottnak számított.

Charlotte elmondása szerint angyalok vezették végig a mennyei tájon, ahol fák, zöldellő rétek és minden a zenével együtt „Isten dicsőségét zengte”.

„Ott nincs félelem, csak tiszta öröm”

– fogalmazott.

Felismerte elhunyt szüleit és testvérét is, akik fiatalnak, egészségesnek tűntek. Egy vakító fény mögött felismerte mennyei Atyját, majd egy kisgyermeket látott meg. Azt állítja, ekkor értette meg: az a baba volt, akit 48 évvel korábban veszített el terhessége alatt.

„Azt mondta, hogy fiú, és hogy ott tovább növekednek, mert az örökkévalóságban nincs idő”

– mesélte.

A mennyei béke után azonban elmondása szerint a poklot is megmutatták neki.

„Lenéztem, és az első dolog, ami megcsapott, a szag volt, rothadó hús bűze, sikolyok mindenhol”

– idézte fel.