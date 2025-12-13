Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„11 percre meghaltam, és a mennyet meg a poklot is láttam – a szagot soha nem fogom elfelejteni”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 06:00
A nő elképesztő története. A mennyet meg a poklot is megjárta, most mindenkinek elmondja, mit látott odaát.

Sokkoló vallomással állt a nyilvánosság elé Charlotte Holmes, aki azt állítja: 11 percre klinikailag halott volt, ez idő alatt pedig bejárta a mennyet meg a poklot is. Az élmény – ahogy mondja, örökre megváltoztatta az életét.

A mennyet meg a poklot is megjárta a nő.
Fotó: Képünk illusztráció:

Megjárta a mennyet meg a poklot is, ezt látta odaát

Charlotte 68 éves volt, amikor egy teljesen rutinszerűnek induló kardiológiai vizsgálaton hirtelen rosszul lett. Vérnyomása veszélyes magasságba ugrott, az orvosok pedig közölték vele: azonnali beavatkozásra van szükség, különben újabb sztrók vagy szívroham következhet. 

Férje, Danny végig mellette maradt, miközben infúzióval próbálták csökkenteni a vérnyomását. A következő pillanatban azonban az orvosi csapat vészjelzést adott le, és megkezdődött az újraélesztés. 

„Azt néztem, vajon egyáltalán hazavihetem-e még a feleségemet”

 – idézte fel Danny. 

Charlotte szerint ekkor „kilépett a testéből”, és a plafon közeléből figyelte, ahogy az orvosok mellkasi nyomásokat alkalmaznak rajta. 

„Láttam őket, az összes nővért, és közben a leggyönyörűbb virágillatot éreztem, amit valaha. Aztán zenét hallottam”

 – mesélte. 

Amikor „kinyitotta a szemét”, már tudta: a mennyben van. Férje később döbbenten hallgatta, ahogy Charlotte virágokról beszél, miközben a kórteremben egyetlen szál sem volt. Az orvosok később megerősítették: a nő szíve 11 percre leállt, klinikailag halottnak számított. 

Charlotte elmondása szerint angyalok vezették végig a mennyei tájon, ahol fák, zöldellő rétek és minden a zenével együtt „Isten dicsőségét zengte”. 

„Ott nincs félelem, csak tiszta öröm”

 – fogalmazott. 

Felismerte elhunyt szüleit és testvérét is, akik fiatalnak, egészségesnek tűntek. Egy vakító fény mögött felismerte mennyei Atyját, majd egy kisgyermeket látott meg. Azt állítja, ekkor értette meg: az a baba volt, akit 48 évvel korábban veszített el terhessége alatt. 

„Azt mondta, hogy fiú, és hogy ott tovább növekednek, mert az örökkévalóságban nincs idő”

 – mesélte. 

A mennyei béke után azonban elmondása szerint a poklot is megmutatták neki. 

„Lenéztem, és az első dolog, ami megcsapott, a szag volt, rothadó hús bűze, sikolyok mindenhol”

 – idézte fel. 

A kontraszt a menny szépsége és a pokol borzalma között szinte elviselhetetlen volt számára, írja a Mirror. Charlotte szerint figyelmeztetésként látta mindezt, majd azt hallotta: 

„Van még időd visszamenni és elmondani.”

 Ezután hirtelen visszarántották a testébe. 

„Újra éreztem a fájdalmat, a szomorúságot”

 – mondta.
Azóta rendszeresen beszél az élményéről: 

„A menny több, mint amit el tudunk képzelni. A szemükbe nézve mondom: a mennyország valóságos.”

 

