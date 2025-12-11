Badár Sándor visszatért a halálból: „Szó szerint kiléptem a testemből”

Badár Sándor egy súlyos baleset után a fájdalmakon kívül olyat tapasztalt, ami teljesen megdöbbentette. A humorista szerint egy életmentő műtétet követően szó szerint kiszállt a testéből, és átélte mindazt, amit sokan csak halálközeli élményként írnak le.

Badár Sándor brutális balesete után győzte le a halált (Fotó: Szabolcs László)

Badár Sándor balesete

Badár Sándor elmesélte, hogy bár régen történt a baleset, máig képes felidézni az akkor történteket. Bár pontos részleteket nem árult el, az biztos, hogy nagyon összetörte magát a humorista.

Volt egy komoly balesetem, és egy kilenc és fél órás műtéttel rakták helyre a széttört arcomat, koponyámat. Aki csinálta, az az Országalma című film plakátja alapján rakta össze az arcomat, mert nem ismert előtte, és nem látott egy fotót sem rólam még. Rettentő jó munkát csinált, azóta is hálás vagyok neki

– vallotta be Badár Sándor.

Az igazi hátborzongató élmény viszont a műtét után következett.

„Aznap éjjel ki voltam hűlve teljesen, és szó szerint kiléptem a testemből. De nem tartom valószínűleg, hogy túlvilági állapot lett volna” – mondta.

A humorista elmondása szerint egy egészen hosszú belső küzdelmet élt át.

Egész éjjel beszélgettem magammal. A bent lévő énem tiltakozott az ellen, hogy meghaljak. A másik énem pedig ült a szekrény tetején és kérdezte tőlem, hogy miért sajnálnék meghalni. Erre mondtam, hogy sok minden van még, ami ide köt és nincs kedvem elmenni. Viaskodtam reggelig. Aztán reggel szerencsére helyreállt a rend

– emlékezett vissza Badár Sándor.

Túlvilág, alagút?

Természetesen minden ember kíváncsiságát furdalja, mi történhet a halál után. A humorista élménye viszont kissé más volt, mint ahogy általában be szoktak számolni.

„Nem láttam fehér ködöt, vagy alagút végét. Egy elég furcsa üresség volt. De találkoztam olyannal, akinek viszont voltak hasonló élményei, mint amilyeneket leírnak. De én földhözragadt ember vagyok, szerintem ez az agy víziója” – vallotta.

Badár Sándornak sajátos elképzelése van a túlvilágról (Fotó: Zsedrovits Enikő)

Badár saját hitrendszerét is megosztotta. Alapvetően a buddhizmusban hisz, de saját elképzelései is vannak a túlvilágról.

Saját hitem szerint, ha egy lélek elköltözik, akkor hosszú ideig a közteslétben van, mire újra talál magának egy testet, amibe majd leköltözik vissza. Amikor megszületik egy gyerek, olyan természetességgel nézzük, hogy milyen bölcs, milyen sokat tud már. Ő a saját tapasztalatát hozza tovább ebbe az új testbe, amibe megszületik

– állította Sándor.