Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Meghaltam. Láttam, amint a férjem a fürdőszobába húzza a testemet"

túlvilág
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 16:30
halálközeli élményepilepszia
Döbbenetes élményről számolt be egy súlyos beteg nő. Nem csak a túlvilágon járt, de egy különleges személlyel is találkozott.

Vajon mi van odaát? Létezik a túlvilág? Meghalhatunk, vethetünk egy pillantást a titkokra, majd pedig visszatérhetünk az életbe? Vagy mindez csak illúzió, az agyunk játszik velünk, és semmi sem vár minket a halál után? Ezek a kérdések szinte minden egyes embert izgatnak. A kanadai Ontarióban élő Christine Lowe állítja: tudja a választ. Ő ugyanis egyszer már meghalt.

Az asszony állítja: meghalt, és a túlvilágon járt
Az asszony állítja: meghalt, és a túlvilágon járt  Fotó: Unsplash

Látta a testét, majd a túlvilágon tett látogatást az asszony

A ma 56 éves Christine még 2001-ben élte át a halálközeli, testen kívüli élményt. Ahhoz azonban, hogy megértsük, min is ment keresztül, először meg kell őt ismernünk. Christine életét hosszú évtizedek óta keseríti meg az epilepszia: jelenleg havonta 30 görcsrohama van, az orvosok pedig már 20 éves korában közölték vele: csoda lesz, ha a 40-et megéri. Kijelentették ugyanis: vagy a rohamok közben szerzett sérülésekbe hal bele végül, vagy a gyógyszerekbe, vagy a szervei mondják fel a szolgálatot, esetleg egyszerűen lelkileg készül ki a több évtizedes, folyamatos szenvedéstől és öngyilkos lesz. Mondhatni: valóságos csoda, hogy még ma is életben van. Ebben azonban nagy szerepe van férjének, Russellnek is, aki immár 24 éve van mellette.

"Soha nem enged ki a látóteréből. Hozott már vissza a halálból újraélesztéssel, látott elesni és beverni a fejemet, vagy az arcomra zuhanni számtalan alkalommal" – magyarázta a The Sun oldalának a nő, hozzátéve: a dokik mindig csodálkoznak, amikor meghallják, hogy nem egy gondozóotthonban él, folyamatos ápolói felügyelet mellett. Férje egyébként bevallotta: már vagy 20 alkalommal hitte róla egy-egy rohamot követően, hogy ebbe most valóban bele is halt.

"Minden egyes roham után azt mondom, ismét majdnem meghaltam. Minden pillanatban egy szobában élem az életemet a halállal" – jelentette ki Christine, felidézve azt az esetet, azt a görcsrohamot, ami a legnagyobb hatással volt rá: ekkor ugyanis nem csupán abban biztos, hogy ténylegesen meg is halt, de abban is, hogy a túlvilágon tett látogatást. 

Meghaltam. A szoba sarkában lebegtem. Láttam, amint Russell a fürdőszobába húzza a testemet, ami ernyedt volt, mint egy zsák föld. 

"Aztán egy alagútba kerültem. A következő, hogy a verandán ülők a nagypapámmal. Lenézek a kezemre, és hétéves vagyok újra. Aztán bumm! Újra a fürdőben vagyok, csapkodok, mint egy hal a parton" – idézte fel.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu