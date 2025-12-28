Nem hiszed el, milyen hátborzongató ok miatt alakult ki a szilveszteri csók hagyománya

Képzeld el: az óra elüti az éjfélt, a pezsgő kibuggyan, és a párok összebújnak egy csókra. Romantikus, nem igaz? Pedig évszázadokkal ezelőtt egyáltalán nem erről szólt a szilveszteri csók...
Eredete az angolszász néphagyományokig vezethető vissza, ahol a csók nem a szerelem jele, hanem egyfajta védelmi varázslat volt. Úgy hitték, hogy az évforduló pillanatában a világ átmeneti, sebezhető állapotba kerül: a múlt még itt van, az új év még csak formálódik, a határvonal pedig tökéletes alkalom a gonosz szellemek megjelenésére. És hogyan lehetett elűzni őket? Egy gyors, rituális csókkal.
A középkori babonák szerint a szilveszteri csók valójában „spirituális zárlat”, ami megvédi a csókolózókat a balszerencsétől, betegségtől, sőt, a démoni erőktől is. A testi érintkezés mágikus pajzsot vont a résztvevők köré – így lett az újévi csók a szerencse talizmánja. És ha kihagytad? Akkor a következő évben magányra és pechsorozatra számíthattál.
Ebből a fura, szinte horrorba hajló rítusból lett az a szokás, amit ma ismerünk – de a jelentés mélyén még mindig ott rejtőzik a vágy: ne legyünk egyedül az új év első percében.
A hagyomány 1925-ben új fordulatot vett, amikor megjelent az első szilveszteri csók egy mozivásznon. A némafilmek korszakában a képek ereje óriási volt – és ez a jelenet elindította a lavinát: a csók átalakult babonából romantikus klisévé. Innentől kezdve nem a démonoktól féltünk, hanem attól, hogy nem lesz kivel pezsgőzni és csókolózni évfélkor.
Hollywood azóta is ontja magából a szilveszteri csókjeleneteket, a romantikus filmek „nagy lezárása” pedig szinte kötelező lett. Elég csak a Szerelem New Yorkban, a Bridget Jones naplója vagy a Valentin nap című filmek ikonikus éjféli csókjaira gondolni – ezek a jelenetek generációk fejébe égették a gondolatot: ha valaki igazán fontos, ott kell lennie az új év első pillanatában.
Ne hidd, hogy ez egy „elvesztegetett év” jele lenne. A „miért csókolózunk szilveszterkor” kérdésre adott válasz ma már személyesebb, mint valaha. Csók helyett egy ölelés a barátaiddal, egy forró tea önmagaddal, vagy épp egy jókívánság egy régen látott ismerősnek – mind ugyanazt az üzenetet hordozza: valakihez tartozol és jól akarod indítani az évet.
Ráadásul vannak országok, ahol teljesen más rituálék élnek: Spanyolországban például 12 szőlőszemet esznek meg az éjféli harangütésekre – minden szem egy hónap szerencséje. Dél-Amerika több részén pedig az emberek színes fehérneműt választanak: piros a szerelemért, sárga a gazdagságért.
A szilveszteri csók hagyománya már nem csak a múltról, hanem rólad is szól. Csókolsz, vársz, remélsz – vagy egyszerűen élvezed az éjféli pezsgőt? Bárhogy is döntesz, most már tudod: egy egyszerű szokás mögött is rejtőzhet egy évszázados, suttogó legenda.
Az alábbi videóban 10 emlékezetes szilveszteri csókjelenetet nézhetsz meg:
