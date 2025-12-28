Nem hiszed el, milyen hátborzongató ok miatt alakult ki a szilveszteri csók hagyománya

Képzeld el: az óra elüti az éjfélt, a pezsgő kibuggyan, és a párok összebújnak egy csókra. Romantikus, nem igaz? Pedig évszázadokkal ezelőtt egyáltalán nem erről szólt a szilveszteri csók...

A szilveszteri csók nem csak a romantikáról szól.

Fotó: GettyImages

Érzelmes szilveszteri csók - nem a szerelem miatt kezdődött…

Eredete az angolszász néphagyományokig vezethető vissza, ahol a csók nem a szerelem jele, hanem egyfajta védelmi varázslat volt. Úgy hitték, hogy az évforduló pillanatában a világ átmeneti, sebezhető állapotba kerül: a múlt még itt van, az új év még csak formálódik, a határvonal pedig tökéletes alkalom a gonosz szellemek megjelenésére. És hogyan lehetett elűzni őket? Egy gyors, rituális csókkal.

Egy csók, ami megvéd

A középkori babonák szerint a szilveszteri csók valójában „spirituális zárlat”, ami megvédi a csókolózókat a balszerencsétől, betegségtől, sőt, a démoni erőktől is. A testi érintkezés mágikus pajzsot vont a résztvevők köré – így lett az újévi csók a szerencse talizmánja. És ha kihagytad? Akkor a következő évben magányra és pechsorozatra számíthattál.

Ebből a fura, szinte horrorba hajló rítusból lett az a szokás, amit ma ismerünk – de a jelentés mélyén még mindig ott rejtőzik a vágy: ne legyünk egyedül az új év első percében.

Az első hollywoodi újévi csók, ami mindent megváltoztatott

A hagyomány 1925-ben új fordulatot vett, amikor megjelent az első szilveszteri csók egy mozivásznon. A némafilmek korszakában a képek ereje óriási volt – és ez a jelenet elindította a lavinát: a csók átalakult babonából romantikus klisévé. Innentől kezdve nem a démonoktól féltünk, hanem attól, hogy nem lesz kivel pezsgőzni és csókolózni évfélkor.

Hollywood azóta is ontja magából a szilveszteri csókjeleneteket, a romantikus filmek „nagy lezárása” pedig szinte kötelező lett. Elég csak a Szerelem New Yorkban, a Bridget Jones naplója vagy a Valentin nap című filmek ikonikus éjféli csókjaira gondolni – ezek a jelenetek generációk fejébe égették a gondolatot: ha valaki igazán fontos, ott kell lennie az új év első pillanatában.