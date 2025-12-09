Hátborzongató bejelentést tettek a tudósok: ő lehetett valójában Hasfelmetsző Jack

DNS-vizsgálattal bizonyították Hasfelmetsző Jack kilétét, miután előkerült az egyik bűncselekményének helyszínéről egy kendő, azonban a szakértők nem értenek egyet az eredményekkel.

Fény derült arra, ki lehetett valójában Hasfelmetsző Jack

A 19. századi sorozatgyilkos kiléte a történelem egyik leghíresebb megoldatlan bűncselekménye, és az évek során számos lehetséges jelölt felmerült. Feltételezve, hogy nem ő a világ legidősebb embere, aki elkövette ezeket a szörnyű gyilkosságokat, már rég halott, az összes tanúval együtt, így az értékes bizonyítékok odavesztek, amelyek véglegesen megmondhatják, ki volt valójában Jack.

Mindezek ellenére van egy férfi, aki meg van győződve arról, hogy tudja a sorozatgyilkos valódi kilétét. Russell Edwards, aki 2007-ben vásárolt egy kendőt, amelyről azt állítja, hogy Catherine Eddowes, a negyedik hivatalosan elismert Hasfelmetsző-áldozat meggyilkolásának helyszínén került elő. A bizonyítékon vizsgálatot is végeztek, és végül Aaron Kosminskihez vezettek a nyomok. DNS-tesztjeit azonban többen is kétségbe vonták.

Edwards 2014-ben publikálta az eredményeket egy könyvben, melynek címe: Naming Jack the Ripper, de akkoriban kritikák érték, miszerint az állításokat a technikai részletek hiánya miatt nem lehetett értékelni.

Amikor 2019-ben további információk láttak napvilágot a mitokondriális DNS felhasználásának köszönhetően, kiderült, hogy a kendőn található minta megegyezik Kosminski egy élő rokonával. Azonban a kritikusokat ez sem győzte meg.

This is Aaron Kosminski. 👀

Also known as Jack the Ripper!

A Polish immigrant that moved to London to become a barber. He was long considered to be a suspect of the brutal slayings in 1888. pic.twitter.com/ZOuYXFNVtZ — Rose (@901Lulu) February 15, 2025

A DNS-vizsgálat nem adhat biztos választ a gyilkos kilétéről

Hansi Weissensteiner mitokondriális DNS-szakértő arra figyelmeztetett, hogy ilyen módszerekkel csak egy gyanúsítottat lehet kizárni, és bár a kendőn található DNS Kosminskié lehetett, emellett még több ezer emberé is rajta lehet, így aligha bizonyítja, hogy ő a Hasfelmetsző.

Más kritikusok arra figyelmeztettek, hogy a kendő talán nem is a bűncselekmény helyszínéről származik, vagy hogy a Catherine Eddowes meggyilkolása óta eltelt több mint egy évszázadban valószínűleg szennyeződött.