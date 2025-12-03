Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Napokon belül valóra válhat Baba Vanga jóslata, ebben nem lesz köszönet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 19:45
sporteseményföldönkívülijóslat
Baba Vanga jövendölései közül csak ebben az évben már több is valóra vált, de egy bizarr még hátravan. Úgy tűnik, az év utolsó hónapjában is érdemes lesz követni a sporteseményeket, ugyanis még az is lehet, hogy földönkívüliek jelennek meg egy mérkőzésen.

Baba Vanga ugyan meghalt 1996-ban, de jóslatai alakulását máig rengetegen követik. A Vangeliya Pandeva Gushertova néven született bolgár misztikusról úgy tartják, hogy előre látta az 1986-os csernobili katasztrófát és a 2001. szeptember 11-i eseményeket. Számos természeti katasztrófát és még ennél bizarrabb eseményt is jósolt a 2025-ös évre.

Még az idei évben megvalósulhat Baba Vanga egyik hátborzongató jóslata.
Napokon belül valóra válhat Baba Vanga jóslata

Idei jövendölései egyike az etiópiai Hayli Gubbi vulkánhoz kapcsolódott, amely november végén tört ki, és hamufelhőket lövellt az égbe, megzavarva a helyiek életét és befolyásolva a környékbeli közlekedést. Állítólag Vanga megjósolta, hogy idén szunnyadó vulkánok fognak kitörni, és a szóban forgó vulkán 12 000 évvel ezelőtt volt aktív utoljára.

Bár egyesek továbbra is szkeptikusak Vanga jóslataival  kapcsolatban, a támogatók azzal érvelnek, hogy sok közülük valóra vált a halála utáni években. Bár próféciái egészen az 5079-es évig terjednek, még idén is érhetnek meglepetések, ugyanis egy meglehetősen bizarr jövendölése van a bolgár misztikusnak, amiben nemcsak sport, de idegenek is szerepelnek.

Vanga állítólag előre látta, hogy az emberiség végre kapcsolatba lép a földönkívüliekkel egy nagy sportesemény során, és bár már túl vagyunk a Super Bowlon, a Wimbledonon, a Bajnokok Ligája döntőjén és más nevezetes sporteseményeken idén, még mindig vannak lehetőségek. Ebben a hónapban számos mérkőzés zajlik szerte a világon, így a sportrajongók ne ijedjenek meg, ha esetleg szemük láttára landol egy UFO - figyelmeztetnek a jósnő követői.

A jósnő nem fedte fel pontosan, mik lennének az idegenek szándékai, de valószínűleg óriási sokkot váltana ki a megjelenésük. A jóslat mellett szól talán az is, hogy a kutatókat is ámulatba ejtő 3I/ATLAS csillagközi objektum hamarosan eléri útjának legközelebbi pontját a bolygónkhoz - írta a LadBible.

 

