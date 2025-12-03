Rejtélyes aranyfényben kezdett ragyogni a 3I/ATLAS

Egy különös, csillagközi eredetű objektum tartja lázban a tudósokat és az összeesküvés-hívőket egyaránt: a 3I/ATLAS nevű égitest ugyanis látványos színváltozáson ment keresztül, miközben egyre közelebb kerül a Naphoz – és most aranyszínben kezdett izzani. Egyes szakértők szerint ez akár azt is jelentheti, hogy 14 milliárd éves utazása hamarosan véget érhet.

A 3I/ATLAS új fényben ragyog.

Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Napról napra furcsább az 3I/ATLAS

A 3I/ATLAS különlegessége, hogy nem a Naprendszerből származik. A jelenlegi ismeretek szerint jóval idősebb lehet magánál a Naprendszernél is, és egy másik csillag körül keringett, mielőtt kilökődött a mélyűrbe. November elején, nem sokkal a napközelség elérése után, a megfigyelők döbbenten tapasztalták, hogy a korábban vöröses árnyalatú objektum előbb zöldes, majd aranyló színt vett fel.

A színváltozás mögött komoly kémiai folyamatok állhatnak. A tudósok szerint a Nap hője aktiválta az égitest felszínén szunnyadó anyagokat, köztük nikkelt, cianidot és más szénalapú vegyületeket. Különösen furcsa, hogy a nikkel rendkívül korán és szokatlan módon jelent meg, miközben a hozzá általában társuló vas nem volt kimutatható.

Stefan Burns geofizikus szerint a 3I/ATLAS korábban rengeteg hőhatásnak volt kitéve, még saját csillaga körül, és ez magyarázhatja az extrém kémiai összetételt.

„Először sötétvörös volt, tele szerves anyagokkal. Aztán hirtelen kitört az aktivitás: zölden, néha kékesen izzott. Most pedig, amikor ez a fázis lecseng, aranyszínben ragyog”

– magyarázta.

A gázkitörések nemcsak a színét változtatták meg, hanem a pályáját is: a 3I/ATLAS enyhén gyorsulni kezdett, ami újabb találgatásokhoz vezetett. A Harvardról ismert Avi Loeb sem zárja ki, hogy mesterséges eredetű objektumról van szó, bár a legtöbb kutató szerint egyszerűen egy rendkívül szokatlan összetételű üstököst látunk.

Az égitest december 19-én közelíti meg legjobban a Földet, és ha az előrejelzések igazak, akár amatőr távcsövekkel is megfigyelhető lesz. Ugyanakkor Burns arra figyelmeztet: egy másik, nemrég megfigyelt üstökös is aranyszínűvé vált, mielőtt a Nap közelségében darabjaira hullott.

Nem kizárt, hogy a 3I/ATLAS is hasonló sorsra jut, ahogy tovább halad a Jupiter irányába

– mondta a szakértő.