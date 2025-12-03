Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes aranyfényben kezdett ragyogni a 3I/ATLAS

atlas
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 19:45
objektumUFO
Ez egyre félelmetesebb. 3I/ATLAS újra feltűnt az égen.

Egy különös, csillagközi eredetű objektum tartja lázban a tudósokat és az összeesküvés-hívőket egyaránt: a 3I/ATLAS nevű égitest ugyanis látványos színváltozáson ment keresztül, miközben egyre közelebb kerül a Naphoz – és most aranyszínben kezdett izzani. Egyes szakértők szerint ez akár azt is jelentheti, hogy 14 milliárd éves utazása hamarosan véget érhet.

3I/ATLAS
A 3I/ATLAS új fényben ragyog.
Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Napról napra furcsább az 3I/ATLAS 

A 3I/ATLAS különlegessége, hogy nem a Naprendszerből származik. A jelenlegi ismeretek szerint jóval idősebb lehet magánál a Naprendszernél is, és egy másik csillag körül keringett, mielőtt kilökődött a mélyűrbe. November elején, nem sokkal a napközelség elérése után, a megfigyelők döbbenten tapasztalták, hogy a korábban vöröses árnyalatú objektum előbb zöldes, majd aranyló színt vett fel. 

A színváltozás mögött komoly kémiai folyamatok állhatnak. A tudósok szerint a Nap hője aktiválta az égitest felszínén szunnyadó anyagokat, köztük nikkelt, cianidot és más szénalapú vegyületeket. Különösen furcsa, hogy a nikkel rendkívül korán és szokatlan módon jelent meg, miközben a hozzá általában társuló vas nem volt kimutatható. 

Stefan Burns geofizikus szerint a 3I/ATLAS korábban rengeteg hőhatásnak volt kitéve, még saját csillaga körül, és ez magyarázhatja az extrém kémiai összetételt. 

„Először sötétvörös volt, tele szerves anyagokkal. Aztán hirtelen kitört az aktivitás: zölden, néha kékesen izzott. Most pedig, amikor ez a fázis lecseng, aranyszínben ragyog” 

– magyarázta. 

A gázkitörések nemcsak a színét változtatták meg, hanem a pályáját is: a 3I/ATLAS enyhén gyorsulni kezdett, ami újabb találgatásokhoz vezetett. A Harvardról ismert Avi Loeb sem zárja ki, hogy mesterséges eredetű objektumról van szó, bár a legtöbb kutató szerint egyszerűen egy rendkívül szokatlan összetételű üstököst látunk. 

Az égitest december 19-én közelíti meg legjobban a Földet, és ha az előrejelzések igazak, akár amatőr távcsövekkel is megfigyelhető lesz. Ugyanakkor Burns arra figyelmeztet: egy másik, nemrég megfigyelt üstökös is aranyszínűvé vált, mielőtt a Nap közelségében darabjaira hullott. 

Nem kizárt, hogy a 3I/ATLAS is hasonló sorsra jut, ahogy tovább halad a Jupiter irányába

 – mondta a szakértő. 

Hogy valóban egy kozmikus végjáték tanúi vagyunk-e, vagy csak egy különleges csillagközi üstökös utolsó látványos fellángolását látjuk, az a következő hetekben derülhet ki, írja a Daily Star.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu