Ekkor érkezik a 3I/ATLAS üstökös – jön az Ítélet Napja?

jóslat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 06:30
üstököshalálos ítélet
Megvan a hónapok óta figyelt égitest útvonala. Sokan úgy vélik, az Ítélet Napja közeledik.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy a 3I/ATLAS üstökös a Föld felé tart, sokan elgondolkodnak azon, hogy az anomáliák vajon az Ítélet Napjára utalnak-e.

Ítélet Napja érkezik az üstökössel?
Az  Ítélet Napja érkezik az üstökössel? / Fotó: 123RF

A tudósok szerint azonban nem kell félnünk, ugyanis eddigi számításaik szerint az üstökös messze halad el a Földtől. Sokak figyelme azonban december 19-re irányul, ekkorra várják ugyanis, hogy a Földet megközelíti.

A gyors pályán haladó üstökös december 19-én halad el a Föld mellett, ekkor is körülbelül 170 millió mérföld távolságra lesz, így a tudósok szerint nem jelent veszélyt.

 

Ítélet Napja vagy sima üstökös?

A kutatók szerint továbbra is van némi bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogyan viselkedik az üstökös haladása során. A tudósok december 19. után is figyelemmel kísérik majd az objektumot.

A 3I/ATLAS a harmadik valaha felfedezett csillagközi objektum, ami áthalad a Naprendszeren. Az első az 1I/'Oumuamua, a második pedig a 2I/Borisov volt. A külső Naprendszerből érkező üstökösökkel ellentétben ez az objektum egy másik csillagrendszerből származik.

A tudósok szerint, mégis a 3I/ATLAS lehet a legnagyobb csillagközi objektum, amelyet eddig láttak - írja a The Economic Times.

 

