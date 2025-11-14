"Tudom, mit láttam!" - Tucatnyi szemtanú előtt bukkant fel a rejtélyes UFO

Még 2004 elején az amerikai haditengerészet nukleáris meghajtású repülőgép-hordozója, az USS Ronald Reagan állítólag egy azonosítatlan repülő tárgyra, avagy UFO-ra figyelt fel a keleti part közelében – egy izzó, narancssárga gömbre, amelyet közel 200 tengerész látott. Az esemény máig az egyik legrejtélyesebb epizód az amerikai haditengerészet modern történetében. Dave C. Beaty dokumentumfilm-készítő, aki az esetet vizsgálta, több, az anyahajó fedélzetén akkoriban szolgáló legénységi taggal is interjút készített. Mint kiderült, bár a megfigyelést hivatalosan soha nem ismerték el, sok tengerész ma is pontosan emlékszik arra, ahogy egy 12 méter széles, világító gömb lebegett órákon keresztül a hajó felett.

Megszólaltak a szemtanúk minden idők legrejtélyesebb UFO-incidenséről / Fotó: Marko Aliaksandr

Döbbenetes részletek derültek ki a rejtélyes UFO-észlelésről

Az egyik, aznap szolgálatban lévő matróz, Patrick Gokey elmondta, hogy az UFO mozgása gyorsabb volt, mint bármely, általuk ismert repülőgépé. A legénység egy másik tagja, Carroll Olesiak - aki este 8 órától éjfélig rögzítette a hajó navigációs naplóját -, is emlékezett a furcsa fényre. Elmondása szerint a világító gömb este 8 óra körül jelent meg, és több órán át a hajó felett lebegett.

A látvány a Bibliában leírt ’égő csipkebokorra’ emlékeztetett

– mondta el Olesiak, hozzátéve, hogy a jelenség egyfajta „negatív energiát” sugárzott. Felidézte azt is, ahogy egy felettes tiszt megparancsolta neki, ne jegyezze fel az esetet a hivatalos hajónaplóban.

Egy újabb tengerész, Derrick Smith, a találkozást a legrejtélyesebb dologként írta le, amit valaha látott, és amire ma is úgy emlékszik, mintha csak tegnap lett volna.

Az észlelést követő reggelen a Ronald Reagan fedélzetén az élet visszatért a normális kerékvágásba. Néhányan a legénység tagjai közül úgy vélték, talán csak egy meteorológiai léggömböt láttak előző nap, de Smith ezt egészen másként gondolta.

Én csupán egy átlagos ember vagyok. Sem azelőtt, sem azután az éjszaka után soha nem tapasztaltam semmi természetfelettit – de tudom, mit láttam, és azt nem lehet megmagyarázni

- jelentette ki Smith, akinek az egyik kollégája állítólag megpróbált jelentést tenni az esetről, de rendreutasították. A híddal folytatott rádiókommunikáció során megtudta, hogy a radarkezelők is figyelemmel követték a tárgyat, és bár a szemtanúk kissé eltérő időzítéseket adtak meg, abban mindannyian egyetértettek, hogy egy narancssárga tűzgolyó körözött a hordozórakéta körül.