Elképesztő: UFO-flotta lebegett egy város felett – a lakók sokkot kaptak!

Egy nyugodt péntek estét teljesen felforgatott Skóciában Andrew Ellis, amikor hazafelé tartva valami túlvilági dologra lett figyelmes az égen. A livingstoni férfi a Raeburn Rigg lakónegyed fölött vette észre a különös fényeket, amelyek háromszög formában lebegtek, és mintha a felhők közé rejtőztek volna. Íme az UFO-flotta története.
„Először csak egy pulzáló felhőt láttam, aztán hirtelen feltűnt egy egész sor fény. Háromszög alakban álltak, és mintha lélegeztek volna” – mesélte Andrew az Edinburgh Live-nak.
A férfi több mint hat percen át rögzítette a jelenséget a telefonjával, és feltöltötte a felvételt egy UFO-rajongói oldalra. A poszt néhány nap alatt vírusszerűen terjedt, és UFO-hívők a világ minden tájáról igyekeztek megfejteni, mi lehet a titokzatos flotta. Sokan a Starlink műholdakat, mások tűzijátékot vagy repülőgépeket sejtettek a háttérben. Andrew szerint azonban egyik magyarázat sem állja meg a helyét.
„Ott nincsenek hegyek, utak vagy semmi, ami ilyen fényeket adna. A tűzijáték nem lebeg percekig, és a repülők sem repülnek ilyen alakzatban” – mondta határozottan.
Bár Ellis nem állítja, hogy földönkívülieket látott, nem zárja ki, hogy valamilyen titkos katonai technológia lehetett a háttérben.
„Nem tudom, mi volt az, de tudom, hogy láttam. Talán a hadsereg, talán valami, amit még nem ismerünk… De őrültség lenne azt hinni, hogy csak mi vagyunk ebben az univerzumban.”
A videó azóta is terjed a neten, és sokan biztosak benne: Skócia felett valami egészen különleges dolog történt péntek este.
