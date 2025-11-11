Két halálközeli élménye is volt a nőnek - most elárulta, mit látott a túlvilágon

Egy nő, aki nem egy, hanem két halálközeli élményt is átélt, most megosztotta, mit látott a túloldalon.

Őszintén beszélt halálközeli élményeiről egy nő. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Napokat töltött a kómában halálközeli élménye után a nő

Deborah Prum első halálközeli élménye az 1980-as években történt, amikor a fia koraszülöttként jött a világra. A nőnek veszélyesen magas vérnyomása, alacsony vérsejtszáma volt, a mája leállni készült, és görcsrohamokat is kapott a hátborzongató orvosi vészhelyzet során.

Miközben az orvosok az ő és a fia életéért küzdöttek, Deborah elmondása szerint testen kívüli élménye volt, melynek során fentről, a kórházi szoba plafonjáról látta saját magát és a történteket. Ekkor nem érzett sem fájdalmat, sem pedig érzelmet.

Egyszer csak azt éreztem, hogy a lelkem a szoba egyik sarkában van, és onnan követem az eseményeket

- idézte fel a virginiai édesanya.

Akkor már semmit sem éreztem igazán. Teljesen érzelemmentesen figyeltem, mi történik, és aztán... Semmi.

A káosz közepette Deborah majdnem meghalt. Az állapota annyira súlyos volt, hogy három napra mesterséges kómába kellett helyezni, mert a szervezete fokozatosan leállt. Bár az élete egy hajszálon múlt, végül felépült.

Másodjára is megmenekült a halál torkából a nő

Húsz évvel később egy is híján végzetes autóbaleset során ismét farkasszemet a halállal Deborah. A férjével egy zöld lámpához értek az autójukkal egy kereszteződésben, amikor fényeket látott feléjük közeledni.

A következő pillanatban egy sárga térben voltam, mintha egy hatalmas adag sárga pudingba estem volna bele. Teljesen körbevett az a sárga ragyogás

- emlékezett vissza.

Akárcsak az első halálközeli élményénél, Deborah ezúttal sem érzett kötődést önmagához, viszont a legmélyebb békét és csendes örömöt tapasztalta meg:

Még mindig bűntudatom van emiatt, de nem akartam visszajönni... Nem tudom, hol voltam, de nem akartam visszatérni. Aztán vonakodva visszakerültem ebbe az őrült jelenetbe, ahol a férjem szemüvege eltört, vér folyt az arcán, és halálsápadt volt.

Deborah élményének egyik legrejtélyesebb része a mai napig az, hogy úgy érezte, valaki fogja a kezét, de a férje azt mondta, nem látott senkit. A baleset után hónapokig tartott a felépülése, de végül teljesen meggyógyult - írta a Unilad.