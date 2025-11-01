Az egész országot sokkolta a látvány: rejtélyes UFO világította be az égboltot

Egy szokatlanul erős fény, amelyet a hét folyamán észleltek az égbolton szerte Írországban, azonnal az UFO-kkal kapcsolatos találgatásokat váltott ki. A hírek szerint a fény nyugatról keletre haladt, és alacsonyabban volt az égen, mint a Hold. Alan O'Reilly , a Carlow Weather időjárás-előrejelző oldal munkatársa elmondta, hogy a fény túl magasan haladt az égen ahhoz, hogy helikopter lehessen, és nem csapott zajt sem.

Szerte az országban látni vélték a rejtélyes UFO-t / Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Valóban egy UFO jelent meg Írországban?

Nem sokkal azután, hogy észlelték a jelenséget, az interneten azonnal megindultak a találgatások, miszerint egy azonosítatlan repülő objektum, azaz UFO lehetett a titokzatos fény. Alan O'Reilly a közösségi médiában számolt be az éjszakai eseményekről, ahol csakhamar több ezer hozzászólást és közvetlen üzenetet kapott olyan emberektől, akik különféle beszámolókat és elméleteket fogalmaztak meg. Fotókat és videókat is küldtek, olyan távoli helyekről, mint Clare, Donegal és Dublin megyék.

Tulajdonképpen a teljes sziget érintett volt. Sok képen és videón egyértelműen látszott, ahogy az objektum bevilágította az egész égboltot

- nyilatkozta O'Reilly, aki azonban ezután azt is elmondta, meglehetősen biztos abban, hogy a jelenség összefüggésben áll a SpaceX Falcon 9 rakéta fellövésével.

Multiple reports of strange light moving in sky over Ireland in last 15 minutes with some describing as a like a big object with light in front but no noise and moving very quickly. Reports from Southeast, Midlands and West. Moving West to East. Anyone else spot it pic.twitter.com/ej0qag9Aje — Carlow Weather (@CarlowWeather) October 29, 2025

Elon Musk SpaceX vállalata rakétákat és űrhajókat tervez, gyárt és indít, a héten, szerdán pedig a SpaceX további 29 Starlink internetes műholdat indított pályára. A műholdak ír idő szerint délután 4:35 körül emelkedtek fel a floridai Cape Canaveral Űrállomásról. Alan O'Reilly elmagyarázta, hogy a rakéta egy része üzemanyagot bocsátott ki, amely megfagyott és formálódott.

Amit láttunk, az a megfagyott üzemanyag és a fényt visszaverő jégkristályok voltak. Tökéletesen egyezett az idővel és az iránnyal

- tette hozzá, a The Irish Times beszámolója szerint, amely már megkereste az Ír Légiközlekedési Hatóságot (IAA) kommentárért.