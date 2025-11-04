Több ezer UFO-t észleltek a partoknál – a szakértők nemzetbiztonsági vészhelyzetre figyelmeztetnek

Egyre nagyobb aggodalmat kelt az Egyesült Államokban, hogy több tízezer rejtélyes repülő és víz alatti objektumot észleltek az ország partvidékei mentén. A jelenséget az Enigma nevű, UFO-megfigyeléseket gyűjtő alkalmazás dokumentálta, amely 2022-es indulása óta mintegy 30 000 azonosítatlan repülő tárgyat rögzített világszerte.

Újabbnál újabb UFO-észlelésekről hallani

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Egyre több az UFO-észlelés

Az elmúlt hónapokban azonban a figyelem a tenger alá merülő objektumokra (USO-kra) irányult. Az Enigma adatai szerint augusztus óta több mint 9000 azonosítatlan tárgyat figyeltek meg az Egyesült Államok partvonalától számított 16 kilométeren belül. Ezek az objektumok gyakran nagy sebességgel haladnak, éles irányváltásokat hajtanak végre, és képesek „átlépni a víz és levegő közti határt”, vagyis egyszerre viselkednek repülő és tengeralatti járműként.

A legtöbb bejelentés Kaliforniából (389 eset) és Floridából (306 eset) érkezett, de több aktivitási gócpontot is azonosítottak az ország teljes partvonalán.

Kent Heckenlively, az “Catastrophic Disclosure: Aliens, The Deep State and The Truth” című könyv szerzője így nyilatkozott a Fox Newsnak:

„Az igazán érdekesek azok a jelentések, amelyek szerint amerikai tengeri járművek is észleltek rendkívül gyorsan mozgó tárgyakat a víz alatt. Ez két dolgot jelenthet: vagy valamit még nem értünk, vagy a technológiánk szellemeket érzékel az óceán mélyén.”

A korábbi haditengerészeti admirális, Tim Gallaudet szerint a Pentagon által közzétett felvételek is olyan technológiákat mutatnak, amelyek veszélyeztetik az USA tengeri biztonságát.

„Tény, hogy azonosítatlan tárgyak lépnek be az amerikai vizekbe, és ha a Védelmi Minisztérium nem kongatja a vészharangot, az csak azt bizonyítja, hogy a kormány nem mond el mindent az embereknek”

– írta Gallaudet korábban.

A legmegrázóbb felvétel egy 2019-es haditengerészeti videó, amelyen egy azonosítatlan tárgy látható, amint elsuhan a USS Omaha hadihajó mellett, majd nyomtalanul eltűnik a Csendes-óceánban.

Az Enigma több tanúvallomást is rögzített, köztük olyat, amelyben két fénylő, víz alatti objektum tűnt fel és mozgott összehangoltan a mélyben. Bár a Pentagon és az Enigma nem reagált a megkeresésekre, Heckenlively szerint a civil adatgyűjtés segíthet áttörni a kormányzati titkolózást:

„Nem vagyok meggyőződve az idegenek létezéséről – de abban biztos vagyok, hogy a kormány hazudik nekünk.”

