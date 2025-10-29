Fantasztikus felfedezés: 70 év után végre megoldódott a rejtélyes UFO-incidens

Már több, mint 70 éve annak, hogy titokzatos fényeket észleltek az égbolton, amelyeket az úgynevezett azonosítatlan repülő objektumokkal, az UFO-kkal, vagy UAP-okkal hoztak összefüggésbe. Nemrég pedig arra a következtetésre jutottak a szakértők, hogy a rejtélyes jelenségek összefüggésben állhatnak a nukleáris fegyverkísérletekkel.

70 év után megoldódni látszik a rejtélyes UFO-incidens / Fotó: Marko Aliaksandr

Sikerült megoldani a több évtizedes UFO-incidenst

Ezt a következtetést azok a kutatók vonták le, akik a kaliforniai Palomar Obszervatórium 1949 és 1957 között készített történelmi jelentőségű fényképeit szkennelték át, majd különféle rejtélyes és rövid életű, fényes foltokat azonosítottak az égbolton. Ezek az úgynevezett „átmeneti objektumok” – vagyis, amelyek az egyik fotón megjelennek, majd, amikor a következő alkalommal megörökítik az éjszakai égbolt ugyanazon régióját, már eltűnnek –, olyan időpontokban bukkantak, amelyek szorosan összefüggenek mind a jelentett UFO-észlelésekkel, mind a nukleáris tesztekkel. Fontos továbbá kiemelni, hogy az összes fotó 1957. október negyedike előtt készült, amikor az emberiség Föld körüli pályára állította az első mesterséges műholdját, a Szputnyik-1-et.

Az átmeneti jelenségek és a nukleáris fegyverek tesztelésének lehetséges összefüggéseit két okból is mérlegelni lehet. 1951-től a Szputnyik 1957-es felbocsátásáig az Egyesült Államok (USA), a Szovjetunió és Nagy-Britannia legalább 124 föld feletti nukleáris kísérletet hajtott végre

- állították a kutatók a tanulmányukban.

Bizonyos körülmények között a nukleáris sugárzás látható fényt hozhat létre (azaz Cserenkov-sugárzást). Ez a jelenség megfigyelhető a légkörben nagy energiájú részecskékre (például gamma-sugarakra) adott válaszként, bár mind a részecskeenergiák, mind a légköri sűrűség befolyásolja. Ezzel az elképzeléssel összhangban több esetben is beszámoltak izzó 'tűzgolyókról' az égen, röviddel a nukleáris tesztek után olyan helyszíneken, ahol jelentős nukleáris csapadék várható

- tették hozzá.

1949-1957 studies affirm something or someone could have been watching us from outer space.🧐🧐🧐🤔🤔🤔👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽

According to a new study, something was observing nuclear tests from space before the satellite era.



An international team of scientists led by… pic.twitter.com/wRQjh6rEh1 — UFO mania (@maniaUFO) October 29, 2025

A kutatók egy 2718 napos csillagászati ​​megfigyelést felölelő adathalmazt használtak, hogy összehasonlítsák az átmeneti észlelések dátumait a föld feletti nukleáris kísérletek dátumaival, valamint az UFO-jelentések számával. Arra jutottak, hogy az átmeneti jelenségek 45 százalékkal nagyobb valószínűséggel voltak megfigyelhetők egy nukleáris fegyverkísérletet követő napon belül, ezeknek a felvillanásoknak a száma pedig jelentősen megnőtt, amikor pilóta nélküli légi járműveket is észleltek. Az átmeneti aktivitás teljes száma minden további UFO-észlelésnél 8,5 százalékkal nőtt. A csapat azt is megállapította, hogy az azonosítatlan repülő objektumok valamivel gyakoribbak voltak a nukleáris tesztelési időszakokban.