Fantasztikus felfedezés: 70 év után végre megoldódott a rejtélyes UFO-incidens

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 21:00
Erre az összefüggésre bukkantak rá a tudósok. A több évtizede észlelt, titokzatos fényeket az égbolton már régóta az UFO-kkal hozzák összefüggésbe.
Már több, mint 70 éve annak, hogy titokzatos fényeket észleltek az égbolton, amelyeket az úgynevezett azonosítatlan repülő objektumokkal, az UFO-kkal, vagy UAP-okkal hoztak összefüggésbe. Nemrég pedig arra a következtetésre jutottak a szakértők, hogy a rejtélyes jelenségek összefüggésben állhatnak a nukleáris fegyverkísérletekkel.

Ufo,,An,Alien,Saucer,Hovering,Above,The,Field,In,The
70 év után megoldódni látszik a rejtélyes UFO-incidens / Fotó: Marko Aliaksandr

Sikerült megoldani a több évtizedes UFO-incidenst

Ezt a következtetést azok a kutatók vonták le, akik a kaliforniai Palomar Obszervatórium 1949 és 1957 között készített történelmi jelentőségű fényképeit szkennelték át, majd különféle rejtélyes és rövid életű, fényes foltokat azonosítottak az égbolton. Ezek az úgynevezett „átmeneti objektumok” – vagyis, amelyek az egyik fotón megjelennek, majd, amikor a következő alkalommal megörökítik az éjszakai égbolt ugyanazon régióját, már eltűnnek –, olyan időpontokban bukkantak, amelyek szorosan összefüggenek mind a jelentett UFO-észlelésekkel, mind a nukleáris tesztekkel. Fontos továbbá kiemelni, hogy az összes fotó 1957. október negyedike előtt készült, amikor az emberiség Föld körüli pályára állította az első mesterséges műholdját, a Szputnyik-1-et.

Az átmeneti jelenségek és a nukleáris fegyverek tesztelésének lehetséges összefüggéseit két okból is mérlegelni lehet. 1951-től a Szputnyik 1957-es felbocsátásáig az Egyesült Államok (USA), a Szovjetunió és Nagy-Britannia legalább 124 föld feletti nukleáris kísérletet hajtott végre

- állították a kutatók a tanulmányukban.

Bizonyos körülmények között a nukleáris sugárzás látható fényt hozhat létre (azaz Cserenkov-sugárzást). Ez a jelenség megfigyelhető a légkörben nagy energiájú részecskékre (például gamma-sugarakra) adott válaszként, bár mind a részecskeenergiák, mind a légköri sűrűség befolyásolja. Ezzel az elképzeléssel összhangban több esetben is beszámoltak izzó 'tűzgolyókról' az égen, röviddel a nukleáris tesztek után olyan helyszíneken, ahol jelentős nukleáris csapadék várható

- tették hozzá.

A kutatók egy 2718 napos csillagászati ​​megfigyelést felölelő adathalmazt használtak, hogy összehasonlítsák az átmeneti észlelések dátumait a föld feletti nukleáris kísérletek dátumaival, valamint az UFO-jelentések számával. Arra jutottak, hogy az átmeneti jelenségek 45 százalékkal nagyobb valószínűséggel voltak megfigyelhetők egy nukleáris fegyverkísérletet követő napon belül, ezeknek a felvillanásoknak a száma pedig jelentősen megnőtt, amikor pilóta nélküli légi járműveket is észleltek. Az átmeneti aktivitás teljes száma minden további UFO-észlelésnél 8,5 százalékkal nőtt. A csapat azt is megállapította, hogy az azonosítatlan repülő objektumok valamivel gyakoribbak voltak a nukleáris tesztelési időszakokban. 

Habár nem tudták végérvényesen megerősíteni a csillagszerű objektumok eredetét vagy az UFO-k természetét, a csapat felfedezésének bizonyos részletei segítettek kizárni a lemezhibákkal vagy a törmelékből származó légköri törmelékkel kapcsolatos elméleteket. Ezt követően további vizsgálatokra van még szükség ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan meg tudják állapítani, pontosan mik is ezek az átmeneti jelenségek - írja a Newsweek.

 

