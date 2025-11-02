Lezárták az 51-es körzetet, ismeretlen jármű csapódott a földbe

Teljesen lezárták az 51-es körzetet, miután a közelében egy jármű csapódott a földbe. Emberek szerint a kormány próbálja elhallgatni az esetet.

Lezárták az 51-es körzetet, furcsa dolgok történtek Fotó: Pixabay

A nevadai ponttól nem messze valami a földbe csapódott szeptember 23-án a híres 375-ös autópályán.

A nyomozó újságíró, George Knapp szerint az egész katonai sztori teljes fikció, és figyelemelterelés. Egy híres 51-es körzet-szakértővel, Joerg Arnúval is elbeszélgetett, aki hallotta a becsapódást.

A baleset reggelén Arnu hátborzongató üzenetet kapott:

Tájékoztatom a gyalogos járőröket, hogy egy pilóta nélküli repülőgép van a közelben, lőszerrel.

Nem világos, hogy az üzenet egy lezuhant drónra vagy egy a katasztrófa helyszínét megfigyelő drónra vonatkozott. Arnu azonban úgy véli, hogy valami komoly hiba történt egy titkos éjszakai légitámadás során

Nem tudják mi történhetett az 51-es körzetben

A biztonsági erők gyorsan lezárták az 51-es körzetet körülvevő Tikaboo-völgy nagy részét, fegyveres járőröket vetettek be, és lezárták az utakat. A nevadai Rachelben élő helyiek felfigyeltek a fokozott biztonsági intézkedésekre, de nem tudták, mi történt. Arnu megpróbált eljutni a helyszínre, de fegyveres őrök visszafordították.

Napokkal később visszatért, és egy újonnan felszántott földutat talált, ami egy gyűjtőhelynek tűnő helyre vezetett. Arnu és repülőgép-szakértő társai olyan töredékeket fedeztek fel, amelyek nem egyeztek meg egy szabványos drónnal, ami a hadsereg félrevezetésére utal.

A légierő később azt állította, hogy a katasztrófában egy Reaper drón vett részt a Creech légibázisról, és azzal vádoltak valakit, hogy a helyszínt manipulálta, szétszórva a hozzá nem kapcsolódó törmelékeket és egy kiképzőbombát. Az FBI állítólag nyomozást indított az ügyben.

Arnu a magyarázatot a további nyomozás elrettentésének taktikájaként utasította el:

Ez teljesen hamis. Szerintem azért csinálták, hogy az emberek ne menjenek oda.

Úgy véli, a hadsereg nem tudta összegyűjteni a roncsok minden darabját, ezért eltemették a helyszínt, és félrevezető törmelékeket helyeztek el - írja a Daily Mail.