Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lezárták az 51-es körzetet, ismeretlen jármű csapódott a földbe

51-es körzet
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 06:30
ufóföldönkívüli intelligencia
Megpróbálták elhallgatni a történteket, de nem sikerült. UFO-szakértő is meglátogatta az 51-es körzetet az események után.
CJA
A szerző cikkei

Teljesen lezárták az 51-es körzetet, miután a közelében egy jármű csapódott a földbe. Emberek szerint a kormány próbálja elhallgatni az esetet.

Lezárták az 51-es körzetet, furcsa dolgok történtek
Lezárták az 51-es körzetet, furcsa dolgok történtek Fotó:   Pixabay

A nevadai ponttól nem messze valami a földbe csapódott szeptember 23-án a híres 375-ös autópályán.

A nyomozó újságíró, George Knapp szerint az egész katonai sztori teljes fikció, és figyelemelterelés. Egy híres 51-es körzet-szakértővel, Joerg Arnúval is elbeszélgetett, aki hallotta a becsapódást.

A baleset reggelén Arnu hátborzongató üzenetet kapott:

Tájékoztatom a gyalogos járőröket, hogy egy pilóta nélküli repülőgép van a közelben, lőszerrel.

Nem világos, hogy az üzenet egy lezuhant drónra vagy egy a katasztrófa helyszínét megfigyelő drónra vonatkozott. Arnu azonban úgy véli, hogy valami komoly hiba történt egy titkos éjszakai légitámadás során

Nem tudják mi történhetett az 51-es körzetben

A biztonsági erők gyorsan lezárták az 51-es körzetet körülvevő Tikaboo-völgy nagy részét, fegyveres járőröket vetettek be, és lezárták az utakat. A nevadai Rachelben élő helyiek felfigyeltek a fokozott biztonsági intézkedésekre, de nem tudták, mi történt. Arnu megpróbált eljutni a helyszínre, de fegyveres őrök visszafordították.

Napokkal később visszatért, és egy újonnan felszántott földutat talált, ami egy gyűjtőhelynek tűnő helyre vezetett. Arnu és repülőgép-szakértő társai olyan töredékeket fedeztek fel, amelyek nem egyeztek meg egy szabványos drónnal, ami a hadsereg félrevezetésére utal.

A légierő később azt állította, hogy a katasztrófában egy Reaper drón vett részt a Creech légibázisról, és azzal vádoltak valakit, hogy a helyszínt manipulálta, szétszórva a hozzá nem kapcsolódó törmelékeket és egy kiképzőbombát. Az FBI állítólag nyomozást indított az ügyben.

Arnu a magyarázatot a további nyomozás elrettentésének taktikájaként utasította el:

Ez teljesen hamis. Szerintem azért csinálták, hogy az emberek ne menjenek oda.

Úgy véli, a hadsereg nem tudta összegyűjteni a roncsok minden darabját, ezért eltemették a helyszínt, és félrevezető törmelékeket helyeztek el - írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu