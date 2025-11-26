Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Jeges sziget a vízben

Ijesztő folyamat eredménye lehet az Északi-sarkvidéken feltűnő titokzatos sziget

Sziget
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 19:15
északi-sarkvidékglobális felmelegedésgleccserolvadásgleccser
Egy előre nem látott folyamat eredményeképpen egy rejtélyes sziget bukkant fel az Északi-sarkvidéken. A kutatók a klímaváltozást okolják a titokzatos sziget felbukkanásáért.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Egy Délkelet-Alaszkában felbukkanó különös földdarab, amelyet azóta Prow Knob-szigetként neveztek el, végleg elszakadt az Alsek-gleccsertől, amely az elmúlt évszázadban több mint három kilométernyit olvadt. A folyamatot a klímaváltozás gyorsította fel, és a NASA műholdfelvételei szerint idén nyáron, július 13. és augusztus 6. között vált hivatalosan is önálló szigetté.

Sziget körül úszkáló jégdarabok egy tóban
Rejtélyes sziget jelent meg az Antarktiszon. 
Fotó: Vanhouteen /  Shutterstock 

Így alakult ki a sziget

A Prow Knob elnevezésű sziget korábban egy hegy csúcsa volt, amely mostanra egy kristálytiszta, édesvizű tó közepén található. Ezt a tavat a felmelegedés hatására olvadó Alsek-gleccser hagyta maga után – írja a Popular Mechanics

A szigetet még az 1960-as években nevezte el Austin Post gleccserkutató, akit egy hajó orrára emlékeztetett a leváló hegycsúcs. Érdekesség, hogy a szakember már évtizedekkel korábban megjósolta, hogy a Prow Knob körülbelül 2020-ra különálló szigetté válhat, ám a gleccser a vártnál tovább kapaszkodott a hegyhez, mígnem 2025. július és augusztus között végleg levált.

A világ legszebb tájai közül sok – például a Nagy-tavak vagy a Sziklás-hegység is – a gleccserek visszahúzódásának köszönheti kialakulását, azonban jelentős különbség van a kialakulásuk közötti időben. Amíg korábban az ehhez hasonló folyamatok évmilliók alatt zajlottak le, addig ma az emberi tevékenység hatására felgyorsulva következnek be ezek az események, súlyos károkat okozva a természetben. 

A tudósok egyértelműen a felmelegedést okolják

A kutatók a Prow Knob-sziget kialakulására inkább baljós jelként tekintenek, mintsem egy varázslatos természeti folyamatként. A globális felmelegedés a világ minden táján érzékelteti hatását, azonban az Északi-sarkvidéken négyszer gyorsabb az olvadás, mint a világ többi részén. A fagyott talaj (permafroszt) folyamatos felengedése mérgező fémeket old a folyókba, amelyek egyre gyakrabban színeződnek narancssárgásra a kőzetekből felszabaduló savak miatt. A NASA közleménye szerint a Prow Knob tökéletes példája annak, hogy a gleccserek hogyan vékonyodnak és húzódnak vissza Alaszka délkeleti partvidékén, ahol a jég gyorsan adja át helyét a víznek.

Íme egy videó a gleccserek olvadásáról: 

