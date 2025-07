Két új évszak alakult ki bolygónkon, amelyek aggasztó jövőt tárnak elénk

Más évszakok, például a tavasz és a nyár, szintén eltolódtak. Gyakran a tavasz túl korán jön el, vagy a nyár túl sokáig tart, így a természetes ciklus kibillen az egyensúlyból. Európa-szerte például a szaporodási és téli álomba merülési ciklusok most hetekkel korábban kezdődnek, mint eddig.

Hasonlóképpen, az erdőtűz- és hurrikánszezon is meghosszabbodott Észak-Amerikában és a Csendes-óceáni térségben, megnehezítve a tervezést és a felkészülést. Vannak olyan évszakok is, amelyek nem tűntek el, és nem is tolódtak el, de felerősödtek. Az európai nyár ennek egy ékes példája. A 2003-as francia hőhullám óta, amely több ezer halálos áldozatot követelt, a tudósok megfigyelték, hogy a nyarak a kontinensen nemcsak forróbbak, de veszélyesebbek is. Ezek az évszakok a megszokott ritmust követik, de erősebb, kiszámíthatatlanabb ütemben - írta a Daily Mail.