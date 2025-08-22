„Katasztrofális következményekkel járhat” – rémisztő hírek érkeztek a világ legnagyobb jéghegyéről

Ha nem történik sürgős beavatkozás, úgy vélik, hogy az Antarktiszon tapasztalt legutóbb jelentős változások katasztrofális következményekkel járhatnak.
A múlt év végén hallhattunk arról, hogy egy hatalmas jéghegy, amelyet A23a néven, vagy mega jéghegyként is emlegetnek, letört és útnak indult. Ez a közel egymilliárd tonnás jéghegy nagyjából kétszer akkora, mint London.
A Sydney-i Új-Dél-Walesi Egyetem (UNSW) és az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy az Antarktiszon a klímaváltozás folyamata drámaian felgyorsult, és ha a jégtakaró teljesen elolvadna, a tengerszint akár három méterrel is megemelkedhetne - írja a Ladbible.
Az Antarktisz jégtakarójában, óceánjaiban és ökoszisztémáiban már most is kimutatható a gyors változás, és ezek minden egyes tizedfoknyi globális felmelegedéssel tovább súlyosbodnak
- nyilatkozta Dr. Nerilie Abram, a tanulmány vezetője.
Továbbá kihangsúlyozta, hogy sürgősen fel kell készülni a széleskörű hatásokra, miközben a globális felmelegedés egyre inkább érezteti pusztító hatását.
A Nyugat-Antarktiszi Jégtakaró, amelyben körülbelül 750 000 köb mérföld jég található, teljes olvadása esetén veszélyeztetheti a part menti városokat és közösségeket, egy olyan forgatókönyv, amelyet a szakértők már korábban is elkerülhetetlennek neveztek.
Ahogy a tengeri jég eltűnik az óceán felszínéről, az megváltoztatja, mennyi napenergia marad vissza a klímarendszerben. Ez várhatóan tovább súlyosbítja az Antarktisz térségében tapasztalható felmelegedést. Más változások a kontinensen hamarosan megállíthatatlanná válhatnak, beleértve az antarktiszi jégselfek és az általuk visszatartott, sebezhető jégtakaró-részek elvesztését is
- mondta Dr. Nerilie Abram
Hozzátette, hogy az egyetlen módja, hogy elkerüljük a további hirtelen változásokat és azok következményeit, az az, hogy ha minél gyorsabban csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását, és a globális felmelegedést a lehető legközelebb tartjuk az 1,5 Celsius-fokhoz.
Bár a kormányok évente összeülnek az ENSZ klímakonferenciáin, a következő a COP30 novemberben lesz, érdemi előrelépés alig történt, miközben a Föld „fekete doboza” már rögzíti hibáinkat a bolygó pusztulásához vezető úton.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.