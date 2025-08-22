„Katasztrofális következményekkel járhat” – rémisztő hírek érkeztek a világ legnagyobb jéghegyéről

Ha nem történik sürgős beavatkozás, úgy vélik, hogy az Antarktiszon tapasztalt legutóbb jelentős változások katasztrofális következményekkel járhatnak.

A világ legnagyobb jéghegye komoly pusztítást okozhat az emberiségnek Fotó: Pexels illusztráció

Egymilliárd tonnás jéghegy tört le és indult útnak

A múlt év végén hallhattunk arról, hogy egy hatalmas jéghegy, amelyet A23a néven, vagy mega jéghegyként is emlegetnek, letört és útnak indult. Ez a közel egymilliárd tonnás jéghegy nagyjából kétszer akkora, mint London.

A Sydney-i Új-Dél-Walesi Egyetem (UNSW) és az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy az Antarktiszon a klímaváltozás folyamata drámaian felgyorsult, és ha a jégtakaró teljesen elolvadna, a tengerszint akár három méterrel is megemelkedhetne - írja a Ladbible.

Az Antarktisz jégtakarójában, óceánjaiban és ökoszisztémáiban már most is kimutatható a gyors változás, és ezek minden egyes tizedfoknyi globális felmelegedéssel tovább súlyosbodnak

- nyilatkozta Dr. Nerilie Abram, a tanulmány vezetője.

Továbbá kihangsúlyozta, hogy sürgősen fel kell készülni a széleskörű hatásokra, miközben a globális felmelegedés egyre inkább érezteti pusztító hatását.

A Nyugat-Antarktiszi Jégtakaró, amelyben körülbelül 750 000 köb mérföld jég található, teljes olvadása esetén veszélyeztetheti a part menti városokat és közösségeket, egy olyan forgatókönyv, amelyet a szakértők már korábban is elkerülhetetlennek neveztek.

Ahogy a tengeri jég eltűnik az óceán felszínéről, az megváltoztatja, mennyi napenergia marad vissza a klímarendszerben. Ez várhatóan tovább súlyosbítja az Antarktisz térségében tapasztalható felmelegedést. Más változások a kontinensen hamarosan megállíthatatlanná válhatnak, beleértve az antarktiszi jégselfek és az általuk visszatartott, sebezhető jégtakaró-részek elvesztését is

- mondta Dr. Nerilie Abram

Hozzátette, hogy az egyetlen módja, hogy elkerüljük a további hirtelen változásokat és azok következményeit, az az, hogy ha minél gyorsabban csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását, és a globális felmelegedést a lehető legközelebb tartjuk az 1,5 Celsius-fokhoz.