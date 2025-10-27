Nehéz időszak vár három csillagjegyre, de november végére minden helyre áll

Az univerzum az egyik kezével mindig ad, a másikkal elvesz: folyamatosan befolyásolja sorsunkat, csillagjegyünk alapján hol akadályokat gördít elénk, kihívásokkal szembesít minket, hol segítő kezet nyújt és egyengeti az utunkat. Nos, kétségtelen, hogy a következő három jegy szülötteit a november alaposan megdolgoztatja majd, azonban van egy jó hírünk is: a hónap legvége nagy változásokat, előrelépéseket hoz el számukra. De hogy kikről is van szó? Horoszkópjuk alapján leplezzük le, kiknek ér véget az ősszel együtt a megterhelő időszak.
Szűz
Komoly kihívások elé állítanak a csillagállások novemberben, azonban végül fellélegezhetsz! Az ősz végén újra itt lesz az idő, hogy újra felvedd a kapcsolatot azokkal a barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal, akiktől az utóbbi időben eltávolodtál, netán valamilyen nézeteltérés alakult ki köztetek. Rendezhetitek a helyzetet! Ráadásul a Vénusznak köszönhetően magabiztosabb leszel, mint az elmúlt időszakban, új ötletekkel teli, emellett azt is megtapasztalod, hogy a harmónia újra átveszi az uralmat az életedben, az otthonodban. Ha csinosítgatni szeretnéd a lakásodat, arra is kiváló időszak lehet a november legvége! Azaz kemény hónap lesz, de a végén mégis minden a helyére kerül!
Ikrek
A retrográd Merkúr és Szaturnusz komoly megrekedést hoz, a Mars pedig drámákkal tűzdelte tele a kapcsolataidat novemberben. A hónap végére azonban mindennek vége lehet! Érezni fogod, mennyivel könnyebb lesz együtt dolgozni másokkal, a főnökeid végre értékelik az eredményeidet, és mintha minden a helyére kerülne! Amit eddig tanultál, azt végre kamatoztathatod, és a kihívások után egy jobb időszak jöhet.
Halak
November elején a Marsnak köszönhetően kétkedni kezdesz magadban, szerencsére ez azonban a hónap végére alább hagy majd, és újra a régi leszel. A Szaturnusz pedig azzal szembesít: már nem ugyanaz az ember vagy, mint régebben, az utóbbi két évben rengeteget változtál: nem csak a hangodat találtad meg, de a végzetedet is. A bolygó mozgásának köszönhetően a kezdeti bizonytalanságok után november végén igazán azt érzed majd, hogy tudod, ki vagy és mit kell tenned. Könnyebben adsz majd hangot a véleményednek is.
