BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nehéz időszak vár három csillagjegyre, de november végére minden helyre áll

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 10:30
Novembercsillagjegy
Nehéz időszak jön. Három csillagjegy azonban november végén ismét levegőhöz juthat. Hogy kik ők?
A szerző cikkei

Az univerzum az egyik kezével mindig ad, a másikkal elvesz: folyamatosan befolyásolja sorsunkat, csillagjegyünk alapján hol akadályokat gördít elénk, kihívásokkal szembesít minket, hol segítő kezet nyújt és egyengeti az utunkat. Nos, kétségtelen, hogy a következő három jegy szülötteit a november alaposan megdolgoztatja majd, azonban van egy jó hírünk is: a hónap legvége nagy változásokat, előrelépéseket hoz el számukra. De hogy kikről is van szó? Horoszkópjuk alapján leplezzük le, kiknek ér véget az ősszel együtt a megterhelő időszak.

3 csillagjegyre komoly kihívások várnak novemberben, a hó végére azonban ők is fellélegezhetnek
3 csillagjegyre komoly kihívások várnak novemberben, a hó végére azonban ők is fellélegezhetnek
Fotó: Billion Photos /  Shutterstock 

Csillagjegyek, akik számára nehéz időszak jön, de aztán fellélegezhetnek

Szűz

Komoly kihívások elé állítanak a csillagállások novemberben, azonban végül fellélegezhetsz! Az ősz végén újra itt lesz az idő, hogy újra felvedd a kapcsolatot azokkal a barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal, akiktől az utóbbi időben eltávolodtál, netán valamilyen nézeteltérés alakult ki köztetek. Rendezhetitek a helyzetet! Ráadásul a Vénusznak köszönhetően magabiztosabb leszel, mint az elmúlt időszakban, új ötletekkel teli, emellett azt is megtapasztalod, hogy a harmónia újra átveszi az uralmat az életedben, az otthonodban. Ha csinosítgatni szeretnéd a lakásodat, arra is kiváló időszak lehet a november legvége! Azaz kemény hónap lesz, de a végén mégis minden a helyére kerül!

Ikrek

A retrográd Merkúr és Szaturnusz komoly megrekedést hoz, a Mars pedig drámákkal tűzdelte tele a kapcsolataidat novemberben. A hónap végére azonban mindennek vége lehet! Érezni fogod, mennyivel könnyebb lesz együtt dolgozni másokkal, a főnökeid végre értékelik az eredményeidet, és mintha minden a helyére kerülne! Amit eddig tanultál, azt végre kamatoztathatod, és a kihívások után egy jobb időszak jöhet.

Halak

November elején a Marsnak köszönhetően kétkedni kezdesz magadban, szerencsére ez azonban a hónap végére alább hagy majd, és újra a régi leszel. A Szaturnusz pedig azzal szembesít: már nem ugyanaz az ember vagy, mint régebben, az utóbbi két évben rengeteget változtál: nem csak a hangodat találtad meg, de a végzetedet is. A bolygó mozgásának köszönhetően a kezdeti bizonytalanságok után november végén igazán azt érzed majd, hogy tudod, ki vagy és mit kell tenned. Könnyebben adsz majd hangot a véleményednek is.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu