Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szerelem ősszel

Öt kínai csillagjegy, akire idén ősszel rátalál a nagy szerelem

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 12:45
kínai horoszkópcsillagjegyősz
Ősszel az időjárás hűvösebbre fordul, egyre rövidebbek és szürkébbek a nappalok. A szerelem érzésére ilyenkor még intenzívebben vágyunk, néhány szerencsés csillagjegyre pedig pont ebben az időszakban találhat rá a nagy Ő.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

2025-ben, a Sárkány évében az energiák öt kínai csillagjegy életébe hozhatnak nagy érzelmeket. Akik eddig csalódtak, vagy nem érezték elérkezettnek az időt, most hirtelen úgy érezhetik: itt a várva várt fordulat. Lássuk kik azok, akikre idén ősszel szerelem várhat!

Szerelemre esélyes kínai csillagjegyek
5 kínai csillagjegyre végre rátalálhat a szerelem. 
Fotó: Lukas Kurka / Shutterstock

Tigris (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

A Tigrisek számára az ősz a nagy szerelem évszaka lehet. A szezonban ennek a jegynek a szülöttei különösen erős és magabiztos energiát sugároznak, ami mágnesként vonzza a tekinteteket. Hamarosan olyasvalaki léphet az életükbe, aki nem ijed meg a határozottságuktól, sőt éppen ez az erő és szenvedély kelti fel az illető érdeklődését. A kölcsönös tiszteletből és izzásból mély kapcsolat, akár házasság is születhet.

Tigris csillagjegy szerelem
Tigris csillagjegy
Fotó: stasB / Shutterstock

Nyúl (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

A Nyulak számára ez az ősz a szív megnyílásáról szól. Végre elengedik a múlt sebeit, és készen állnak arra, hogy újra bízzanak a szerelemben. A romantikus energiák most lágyan körülölelik őket, és segítenek nekik felismerni, ki az, aki valóban mellettük áll. Aki most lép az életükbe, gyengédséget, biztonságot és mélységet hoz számukra. A boldogság már úton van – hagyd, hogy megérkezzen.

Nyúl csillagjegy szerelem
Nyúl csillagjegy
Fotó: stasB / Shutterstock

Kakas (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

A Kakas jegy szülöttei most saját magukat is meglephetik. Egy váratlan találkozás mindent megváltoztathat a számukra. Az új kapcsolat nem a véletlen műve lesz, hanem igazi lelki egymásra találás. Ősszel a Kakasok megtapasztalhatják, milyen érzés, amikor valaki nemcsak látja, hanem érti is őket.

Kakas csillagjegy szerelem
Kakas csillagjegy
Fotó: Victor Moussa / Shutterstock

Kecske (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A Kecskék most különösen vonzó kisugárzással bírnak, melegség, kedvesség és őszinteség árad belőlük. Ez a természetes báj olyan embert vonzhat az életükbe, aki valóban látja és értékeli őket – nemcsak a mosolyukat, hanem a lelküket is. Az előttük álló kapcsolat mély, nyugodt és biztonságot adó lehet. Ha engedik, hogy valaki igazán közel kerüljön hozzájuk, akár életre szóló szerelem is születhet belőle.

Kecske csillagjegy szerelem
Kecske csillagjegy
Fotó: Foxartbox / Shutterstock

Kutya (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

A Kutyák számára ez az ősz a szív felszabadulásának ideje. Lezárják a múltat, és végre megengedik maguknak, hogy újra higgyenek a szerelemben. Most tisztán láthatják, ki az, aki valóban a társuk lehet, és hogy merre vezet az útjuk. Az ősz végére nemcsak melegség költözhet a lelkükbe, hanem akár egy gyűrű is az ujjukra.

Kutya csillagjegy szerelem
Kutya csillagjegy
Fotó: Victor Moussa / Shutterstock

Ne félj a változástól és a szerelemtől

Nemcsak az öt szerencsés jegynek kedveznek az energiák. Bárki, aki nyitott a kapcsolódásra, elengedte a múltat és mer újra hinni, közelebb kerülhet ahhoz, amit régóta keres: egy valódi, mély és tartós szerelemhez.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu