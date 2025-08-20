UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
kínai horoszkóp, asztrológia, fotó: Wikipedia (creatice commns licensz)

Kínai horoszkóp: ez a 3 jegy formálja leginkább a körülötte lévő világot – a harmadik garantáltan meglep majd!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 11:00
Három jegy, akit a legerősebbnek tart a keleti asztrológia. Lássuk, a kínai horoszkóp szerint a vezetők közé tartozol-e!
Minden állatövi jegynek megvan a maga erőssége és gyengesége a kínai asztrológiában, ugyanakkor kétségtelen, hogy három jegy mintha többet kapott volna az univerzumtól, mint a többiek. Ők a kínai horoszkóp aduászai: a legszerencsésebb, környezetüket leginkább formáló, legerőteljesebb jegyek.

A Sárkány az egyik legerősebb jegy a kínai horoszkóp szerint
A Sárkány az egyik legerősebb jegy a kínai horoszkóp szerint  Fotó: Unsplash

Kínai horoszkóp: három állatövi jegy, amelynek szülöttei igazán szerencsésnek érezhetik magukat!

Sárkány

Nem véletlenül szerepel annyi keleti ábrázoláson ez a mitikus lény: a szerencsét és az erőt egyaránt képviseli. A Sárkány éve szülöttei okosak, karizmatikusak, határozottak, eltökéltek. olyan vezetők, akire mindenkinek szüksége van, és amilyen csak 12 évente születik. Nem riadnak vissza a kihívásoktól, és keményen dolgoznak, hogy elérjék a céljaikat.

Tigris

A kínai asztrológiában a Tigris a bátorságot, a sármot és a hatalmat szimbolizálja. E jegy szülöttei kitűnnek a tömegből: ők azok, akik nem rettennek vissza semmitől, ha döntések meghozataláról van szó, vakmerőség jellemzi őket. Ráadásul magabiztosságot sugárzó személyiségüknek köszönhetően szinte mágnesként vonzzák maguk köré az embereket.

Majom

Talán elsőre úgy tűnhet, hogy a Majom nem kapja meg azt a figyelmet és elismerést, amit érdemelne, ha az állatövi jegyekről van szó, pedig egyike a legerősebbeknek. Mindez annak köszönheti, hogy az intelligenciát, a furfangot alkalmazkodóképességgel ötvözi. Olyan helyzetekben működik a legjobban, amikor gyorsan kell lépni: pillanatok alatt átlátja ugyanis a helyzeteket, és képes a megfelelő döntést meghozni anélkül, hogy túlzottan sokáig mérlegelgetne. Ráadásul gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz is, így kerülhet ki egy látszólag vesztes szituációból is győztesen. Ráadásul kiváló kommunikációs készségekkel rendelkezik, így mindenkivel megtalálja a közös hangot.

Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.

Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013

Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Disznó: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

 

