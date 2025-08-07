Mata Hari: a világ leghíresebb kurtizánjának meghökkentő, és kalandos története

Az biztos, hogy Mata Hari neve egybeforrt a titkokkal, a csábítással, és az árulással – de a valóság ennél jóval összetettebb. Mata Hari eredetileg Margaretha Geertruida Zelle néven ezen a napon látta meg a napvilágot 1876-ban, Hollandiában.

Mata Harinak kreol bőre és sötét haja volt, ami illett a kitalált identitásához

Fotó: Walery / Getty Images

Táncosnő, kurtizán, bűnbak – Mata Hari igaz története

A kis Margaretha élete nem a fényűző színpadon kezdődött. Fiatalon házasságot kötött egy holland katonatiszttel, aki miatt messzire, Jáva-szigetére költözött. Az ottani élet azonban nem volt könnyű: a házasságuk hamar megromlott, és a fiatal asszonyt személyes tragédiák is sújtották. Két gyermeke közül az egyik, a kisfiú sajnos meghalt, és felmerült, hogy mérgezés áldozata lett – egy szörnyű és megmagyarázatlan esemény, még inkább elszakította őt a korábbi életétől.

Párizs és Mata Hari

Ezekben az években tört rá igazán a vágy, hogy egy meglehetősen kalandos életet éljen. Megromlott házasságát hátrahagyva, lányával együtt Párizsba szökött, és hamar a művészvilág krémjében találta magát, ahol már, mint Mata Hari lépett színpadra, egzotikus indiai hercegnőként. Rövid időn belül felkeltette a befolyásos férfiak figyelmét, és horribilis összegekért lépett fel zártkörű szalonokban. Egy titokzatos, vonzó nő, aki mindenki számára megfejthetetlen volt. Ez a misztikum, ami felemelte, később a vesztét okozta.

Mata Hari édesapja sapka- és kalap üzletet vezetett

Fotó: Hulton Archive / Getty Images

Kitalált múlt

Hogy az egzotikus szépség imidzsét még jobban feldobja, Mata Hari egy szép mesét is költött felvett karakteréhez. Állítólag Siva templomában nőtt fel, apja papként, anyja pedig papnőként tevékenykedett, bár az édesanyja a szülés során életét vesztette. Ehhez a valótlan eredettörténethez kötődik a művészneve is, a Mata Hari, amelynek jelentése „a hajnal szeme”, vagyis a nap.

Első világháború - A nő, aki túl sokat tudott?

Az első világháború közepén Mata Harit azzal vádolták, hogy a német kémszolgálatnak dolgozik. A francia hatóságok szerint az ő tevékenysége miatt halt meg több tízezer katona. Kemény vádak. Viszont egyre több kutatás és dokumentum utal arra, hogy semmilyen konkrét bizonyíték nem támasztotta alá a bűnösségét. Lehet, hogy inkább csak bűnbaknak használták?