Titkos kisváros a föld alatt, ahol patkányhúson éltek: a Cu Chi alagutak félelmetes titkai

Vietnámi háború
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 20:15
Vietnámföldalatti hálózatháborúföldalatti város
Fent háború, lent keskeny útvesztő, teljes sötétség, csapdák és férgek. Megdöbbentő körülmények között hoztak létre egy teljesen új életformát a vietkong harcosok. Meg fogsz döbbenni, hogy teltek a napok a Cu Chi alagutakban.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az 1940-ben, amikor a vietnámi partizánok a francia gyarmatosítók ellen küzdöttek, puszta fizikai erővel és néhány ásóval kezdték kiásni a Cu Chi alagutakat. A vietnámi háború évei alatt a járatokat addig bővítették, mígnem egy teljes földalatti város lett belőlük. 1954-re 48 kilométernyi járat húzódott Cu Chi tartomány földje alatt. 3 évvel később pedig, már közel 250 kilométer hosszan szőtte a föld mélyét az alagútrendszer.

Cu Chi alagutak lakóinak életmódja
A Cu Chi alagutak kiásása során a partizánok ásót és kosarakat használtak. Így alakítottak ki egy teljes életformát a föld alatt.
Fotó: AFP /  AFP

Az amerikaik ellen vívott háború során, az alagutak búvóhelyként, kommunikációs és szállítási útvonalként szolgáltak, ám ahogy telt az idő, a partizánok fegyverraktárakat, tárgyalókat, kórházakat, de még iskolákat is kialakítottak a föld alatt.

A vietkongoknak nemcsak az amerikai katonákkal, de az állandó sötétséggel, bűzzel, maláriával és bélférgekkel is meg kellett küzdeniük.

Az itt élők életmódja teljes átalakuláson ment keresztül, hiszen alkalmazkodniuk kellett a szokatlan körülményekhez. A főzést például hajnalban oldották meg, amikor a köd még sűrű volt, a füstöt pedig hosszú csöveken keresztül szellőztették ki a járatokból, hogy ne leplezzék le a rejtekhelyüket.

Az Cu Chi-menü sem számított ínycsiklandó fogásnak: főleg tápiókát vagy az amerikaiak által eldobott ételmaradékokat ettek, de előfordult, hogy a járatokban elfogott patkányok húsát fogyasztották vacsorára.

A Cu Chi alagutak csapdái

A földalatti rendszerek kész labirintusként álltak össze, ami az amerikai katonák számára maga volt a pokol. A vietkongok  ráadásul, nem sajnálták az időt a legkülönfélébb csapdák és trükkök kialakítására sem: rengeteg csapóajtót, bambuszcsapdát és figyelemelterelő járatokat helyeztek el szerte az alagutakban.

Cu Chi alagutak látogatókkal
A vietkongok konzervdobozokba rejtett kígyókat, pókokat és skorpiókat is alkalmaztak csapdaként. A dobozokhoz botlódrótot kötöttek, így nyíltak ki a halálos dobozkák.
Fotó: AFP /  AFP

Azonban az amerikaik számára, az egyik legnagyobb kihívást mégis a Cu Chi alagutak mérete jelentette. A járatok annyira szűkösek voltak, hogy a legtöbb támadó nem fért be rajtuk, így a kisebb testalkattal rendelkező thaiföldi és fülöp-szigeteki szövetségeseiket küldték le maguk helyett.

Őket hívták „tunnel rats”-nek, vagyis alagút patkányoknak.

Vietnám látnivalói közé tartoznak a Cu Chi alagutak

Az alagutakat mára kitágították, hogy a turisták is könnyedén látogathassák őket, és megtapasztalhassák, milyen volt az élet a titkos földalatti városban. Az idelátogatók bepillantást nyerhetnek abba, hogyan éltek, dolgoztak, harcoltak és főztek a vietnámi partizánok.

Ilyen ma egy látogatás a Cu Chi alagutak mélyébe:

