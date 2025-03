Rémisztő sorsok, ezek voltak a történelem legnagyobb evakuálásai

Nem véletlenül olyan népszerűek a katasztrófafilmek vagy az utópisztikus történetek, amelyeket a képernyőn keresztül tár elénk a filmvilág. A biztonság, amiben sokan érezzük magunkat, egykor mások számára nem volt magától értetődő. A Direct One online felületein sugárzott hétrészes dán minisorozat, a nem túl távoli jövőben játszódó Families Like Ours (Mint a családunk) egészen hátborzongató módon mutatja be az éghajlatváltozás drámai következményeit, amikor az ijesztő iramban növekvő vízszintemelkedés miatt a hatmillió lakosú Dániát lezárják, teljes lakosságát pedig áttelepítik. Ennek apropóján mutatjuk most be azokat az ismert helyszíneket a Travelo gyűjtése alapján, amelyeket természeti, ipari katasztrófák, vagy háborús vészhelyzetek miatt kellett egyik pillanatról a másikra kiüríteni.

A Families Like Ours (Mint a családunk) minisorozat az éghajlatváltozás okozta problémákra világít rá, miközben egy országos méretű evakuálás zajlik Dániából / Forrás: Canal+, Direct One

A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be az Oscar-, BAFTA- és Arany Pálma-díjas dán rendező, Thomas Vinterberg minisorozatának, a Families Like Ours (Mint a családunk) világpremierjét. A sorozat az éghajlatváltozás következményeit, a tenger fenyegetően emelkedő vízszintjét, a menekültválságot, a helyzet okozta nyomást és az arra adott társadalmi, vagy egyéni reakciókat mutatja be. Az országot – melyet szélerőművé alakítanak – lezárják, teljes lakosságát evakuálják, és mindenkinek ott kell elölről kezdenie az életét, ahol befogadják. Mindezt a fájdalmasan fenyegető szituációt egy tehetős dán család szemüvegén keresztül mutatja be a rendező, aki katasztrófafilm helyett egy olyan társadalmi drámát álmodott vászonra, ahol a bürokrácia útvesztői, a súlyosbodó családi feszültségek és a morális válságok legalább annyira ijesztőek, mint az éghajlatváltozás globális, komplex problematikája.

A Families Like Ours (Mint a családunk) elsősorban nem katasztrófafilm, sokkal inkább társadalmi dráma Forrás: Canal+, Direct One

Lássuk, hol történt még hasonló!

Pripjaty és Csernobil

Nem ismeretlen senki számára a történelem egyik leghírhedtebb atomkatasztrófája miatt történő teljes várospusztulás. A történetet a Csernobil sorozat is feldolgozza, mások pedig át is élték személyesen. 1986. április 26-án a csernobili atomerőmű 4-es számú reaktorában történt robbanás, aminek következtében nagy mennyiségű radioaktív anyag juthatott a levegőbe.